Світ без паролів вже тут — Microsoft переводить акаунти на passkey

Вивіска Microsoft на фасаді будівлі. Фото: Unsplash

Microsoft зробила ще один рішучий крок на шляху до світу без паролів. Тепер під час реєстрації нового облікового запису компанія одразу пропонує лише захищені методи входу, на кшталт passkey, push-сповіщень і апаратних ключів.

Про це пише The Verge.

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Протягом кількох років Windows підтримує безпарольний вхід, а користувачі навіть могли повністю видалити пароль зі свого профілю. Тепер Microsoft переходить до принципово нової моделі: новостворені акаунти не запитуватимуть пароль узагалі. Оновлене вікно авторизації упорядковане так, щоб логін без пароля та з використанням passkey проходив максимально плавно.

Корпорація пояснює, що нові облікові записи будуть "безпарольними за замовчуванням". Тобто від самого початку власники таких профілів матимуть кілька способів безпарольної автентифікації й ніколи не зіткнуться з полем "Створіть пароль". Користувачі зі старими акаунтами все ще можуть зайти до налаштувань і видалити пароль, якщо захочуть.

Разом із цим кроком Microsoft перейменовує "Всесвітній день пароля" на "Всесвітній день passkey" і обіцяє протягом року розширювати підтримку ключів доступу. За підрахунками компанії, щодня реєструється майже мільйон passkey, а успішність входу у таких користувачів сягає 98% проти лише 32% у тих, хто спирається на звичайні паролі.

Нагадаємо, Microsoft активно впроваджує генеративні інструменти під час розробки, і нині у корпорації 30% внутрішнього коду створюється штучним інтелектом. Про це офіційно заявив генеральний директор компанії.

Також ми писали, що Microsoft вивела на ринок функцію Recall, яка змусить користувачів уважно ставитися до всього, що вони відправляють у месенджерах. Функція постійно робить скриншоти екрана, розпізнає текст та зберігає його у локальній базі, захищеній лише PIN-кодом.