Мир без паролей уже здесь — Microsoft переводит аккаунты на passkey

Вывеска Microsoft на фасаде здания. Фото: Unsplash

Microsoft сделала еще один решительный шаг на пути к миру без паролей. Теперь при регистрации новой учетной записи компания сразу предлагает только защищенные методы входа, вроде passkey, push-уведомлений и аппаратных ключей.

Об этом пишет The Verge.

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Пароли в Windows уходят в прошлое

В течение нескольких лет Windows поддерживает беспарольный вход, а пользователи даже могли полностью удалить пароль из своего профиля. Теперь Microsoft переходит к принципиально новой модели: вновь созданные аккаунты не будут запрашивать пароль вообще. Обновленное окно авторизации упорядочено так, чтобы логин без пароля и с использованием passkey проходил максимально плавно.

Корпорация объясняет, что новые учетные записи будут "беспарольными по умолчанию". То есть изначально владельцы таких профилей будут иметь несколько способов беспарольной аутентификации и никогда не столкнутся с полем "Создайте пароль". Пользователи со старыми аккаунтами все еще могут зайти в настройки и удалить пароль, если захотят.

Вместе с этим шагом Microsoft переименовывает "Всемирный день пароля" во "Всемирный день passkey" и обещает в течение года расширять поддержку ключей доступа. По подсчетам компании, ежедневно регистрируется почти миллион passkey, а успешность входа у таких пользователей достигает 98% против лишь 32% у тех, кто опирается на обычные пароли.

Напомним, Microsoft активно внедряет генеративные инструменты при разработке, и сейчас в корпорации 30% внутреннего кода создается искусственным интеллектом. Об этом официально заявил генеральный директор компании.

Также мы писали, что Microsoft вывела на рынок функцию Recall, которая заставит пользователей внимательно относиться ко всему, что они отправляют в мессенджерах. Функция постоянно делает скриншоты экрана, распознает текст и сохраняет его в локальной базе, защищенной только PIN-кодом.