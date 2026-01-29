Windows 11 подолала відмітку в 1 млрд користувачів швидше за Windows 10

Ноутбук з операційною системою Windows 11. Фото: Unsplash

Windows 11 уперше перетнула позначку в 1 млрд користувачів — це сталося у святковому кварталі. Про досягнення рубежу повідомив гендиректор Microsoft Сатья Наделла під час фінансового звіту компанії за другий квартал 2026 фінансового року.

Про це пише The Verge.

Windows 11 випередила темп Windows 10 приблизно на чотири місяці

За словами Наделли, база користувачів Windows 11 зросла більш ніж на 45% у річному вимірі. Точну кількість активних пристроїв Microsoft не назвала, однак підтвердила, що 1 млрд був досягнутий під час останнього кварталу 2025 року.

Ще 19 листопада на конференції Microsoft Ignite керівник напряму Windows Паван Давулурі говорив, що Windows 11 використовують "майже мільярд людей". Це може свідчити про помітне зростання аудиторії системи вже впродовж грудня.

За підрахунками, Windows 11 знадобилося 1576 днів, щоб дійти до 1 млрд користувачів. Для порівняння, Windows 10 подолала цю позначку за 1706 днів, тож нова версія ОС досягла такого самого результату приблизно на чотири місяці швидше.

Серед чинників, що підштовхнули перехід, називають завершення підтримки Windows 10 — воно відбулося 14 жовтня 2025 року. Після цієї дати система не отримує стандартних оновлень безпеки та технічної підтримки, тому користувачі активніше переходять на Windows 11 або оновлюють комп'ютери.

У фінансовому звіті Microsoft також зафіксувала зростання доходів від Windows OEM, що зазвичай пов'язують зі збільшенням постачань пристроїв із попередньо встановленою операційною системою.

Для Windows 10 Microsoft свого часу ставила ціль досягти 1 млрд пристроїв за три роки після релізу, однак ці терміни зсунулися, зокрема через згортання Windows Phone. Натомість Windows 11 розвивається лише в сегменті ПК і позиціюється як платформа для нових функцій — зокрема інтеграції Copilot та інструментів на базі штучного інтелекту.

Нагадаємо, користувачі звернули увагу, що Microsoft без зайвого розголосу прибрала можливість активувати Windows без підключення до інтернету. Це нововведення торкнулося не лише Windows 11, а й старіших версій операційної системи.

