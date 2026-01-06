Windows 11 програла всім — тест швидкодії від XP до 11 на одному ПК

На столі ноутбук з операційною системою Windows 11. Фото: Unsplash

Незвичний тест у YouTube порівняв продуктивність шести поколінь Windows — від XP до Windows 11 — на однаковому обладнанні. У більшості перевірок найновіша система показала найгірший результат, тоді як найстабільнішим "середняком" несподівано стала Windows 8.1.

Про це пише Tom's Hardware.

Яка версія Windows виявилася найшвидшою та найповільнішою

Автор експерименту, ютубер TrigrZolt, узяв шість однакових Lenovo ThinkPad X220 з Intel Core i5-2520M, 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 ГБ і встановив на кожен актуальні версії Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 і 11. Першим виміряли час запуску: найшвидше стартувала Windows 8.1, а Windows 11 завантажувалася найдовше. Навіть із підтримкою Fast Boot у Windows 10 та 11 новіша система затримувала появу панелі завдань — проблема, яку користувачі помічають із моменту релізу.

Окремо порівняли, скільки дискового простору займає система з установленими програмами. Найекономнішою виявилася Windows XP із 18,9 ГБ. Windows 11 потребувала 37,3 ГБ — це більше, ніж у старих версій, але водночас трохи менше, ніж у Windows Vista (37,8 ГБ) та Windows 7 (44,6 ГБ).

У тесті використання оперативної пам'яті Windows XP знову була попереду: у простої система споживала близько 0,8 ГБ. Windows 11 у середньому використовувала 3,3 ГБ і піками підіймалася до 3,7 ГБ через фонові служби та телеметрію, що на старому "залізі" швидше призводить до підвисань.

Далі перевірили, скільки вкладок у браузері система здатна відкрити до досягнення 5 ГБ використаної ОЗП. Через несумісність Chrome і Firefox зі старішими ОС використали Supermium: Windows 8.1 відкрила 252 вкладки, Windows 11 — 49. Windows XP дійшла до 50 вкладок, але після цього почала аварійно завершувати роботу через проблеми з файлом підкачки.

У тесті автономності Windows 11 фінішувала першою, а Windows XP показала найкращий час, однак різниця між усіма системами склала близько двох хвилин — фактично без відчутного впливу в реальному користуванні. Усі батареї, за умовами експерименту, мали 100% здоров'я.

Під час експорту аудіо в Audacity Windows 11 посіла п'яте місце, випередивши лише Windows Vista з аномальною затримкою. У відеорендерингу через OpenShot Windows 11 знову стала останньою, тоді як Windows 10 показала найкращий час, а XP і Vista взагалі не змогли запустити редактор.

Перевірка швидкості запуску програм також виявилася слабким місцем Windows 11: система була останньою у відкритті "Провідника", Paint, калькулятора, Adobe Reader та VLC. У вебсерфінгу їй одного разу вдалося піднятися до третього місця на завантаженні зображення, але на Google Images і сторінці входу в Microsoft Account вона знову опинилася в кінці. Натомість під час копіювання файлів Windows 11 стала другою, поступившись тільки Windows 10.

У перевірці на віруси через MalwareBytes Windows 11 показала четвертий результат, а найшвидшою виявилася Windows 7. Синтетичні бенчмарки теж не змінили загальної картини: у CPU-Z Windows XP перемогла в одноядерному режимі, Windows 7 — у багатоядерному, а Windows 11 стала четвертою. У Geekbench вона обійшла Windows 10 в одноядерному тесті, але поступилася в багатоядерному. У CrystalDiskMark Windows 11 розділила третє місце з Windows 10, тоді як Windows XP знову була першою. У Cinebench R10 ще одну перемогу взяла Windows 8.1, а Windows 11 опустилася на четверту позицію.

Сам автор підкреслив, що експеримент має радше історичну, ніж практичну цінність. ThinkPad X220 офіційно не підтримує Windows 11, а відсутність SSD суттєво погіршує її результати. На сучасному обладнанні з NVMe-накопичувачем і потужним процесором результати могли б бути зовсім іншими — але в межах цього тесту загальну перемогу TrigrZolt віддав Windows 8.1, назвавши її напрочуд плавною та швидкою, попри критику під час релізу.

