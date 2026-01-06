Видео
Windows 11 оказалась медленнее XP — тест быстродействия

Windows 11 оказалась медленнее XP — тест быстродействия

Дата публикации 6 января 2026 14:24
Windows 11 проиграла всем — тест быстродействия от XP до 11 на одном ПК
На столе ноутбук с операционной системой Windows 11. Фото: Unsplash

Необычный тест в YouTube сравнил производительность шести поколений Windows — от XP до Windows 11 — на одинаковом оборудовании. В большинстве проверок самая новая система показала худший результат, тогда как самым стабильным "середняком" неожиданно стала Windows 8.1.

Об этом пишет Tom's Hardware.

Читайте также:

Какая версия Windows оказалась самой быстрой и самой медленной

Автор эксперимента, ютубер TrigrZolt, взял шесть одинаковых Lenovo ThinkPad X220 с Intel Core i5-2520M, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ и установил на каждый актуальные версии Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 и 11. Первым измерили время запуска: быстрее всего стартовала Windows 8.1, а Windows 11 загружалась дольше всех. Даже с поддержкой Fast Boot в Windows 10 и 11 более новая система задерживала появление панели задач — проблема, которую пользователи замечают с момента релиза.

Отдельно сравнили, сколько дискового пространства занимает система с установленными программами. Самой экономной оказалась Windows XP с 18,9 ГБ. Windows 11 требовала 37,3 ГБ — это больше, чем у старых версий, но в то же время немного меньше, чем у Windows Vista (37,8 ГБ) и Windows 7 (44,6 ГБ).

В тесте использования оперативной памяти Windows XP снова была впереди: в простое система потребляла около 0,8 ГБ. Windows 11 в среднем использовала 3,3 ГБ и пиками поднималась до 3,7 ГБ из-за фоновых служб и телеметрии, что на старом "железе" быстрее приводит к подвисаниям.

Далее проверили, сколько вкладок в браузере система способна открыть до достижения 5 ГБ использованной ОЗУ. Из-за несовместимости Chrome и Firefox с более старыми ОС использовали Supermium: Windows 8.1 открыла 252 вкладки, Windows 11 — 49. Windows XP дошла до 50 вкладок, но после этого начала аварийно завершать работу из-за проблем с файлом подкачки.

В тесте автономности Windows 11 финишировала первой, а Windows XP показала лучшее время, однако разница между всеми системами составила около двух минут — фактически без ощутимого влияния в реальном пользовании. Все батареи, по условиям эксперимента, имели 100% здоровья.

При экспорте аудио в Audacity Windows 11 заняла пятое место, опередив лишь Windows Vista с аномальной задержкой. В видеорендеринге через OpenShot Windows 11 снова стала последней, тогда как Windows 10 показала лучшее время, а XP и Vista вообще не смогли запустить редактор.

Проверка скорости запуска программ также оказалась слабым местом Windows 11: система была последней в открытии "Проводника", Paint, калькулятора, Adobe Reader и VLC. В веб-серфинге ей однажды удалось подняться до третьего места на загрузке изображения, но на Google Images и странице входа в Microsoft Account она снова оказалась в конце. Зато во время копирования файлов Windows 11 стала второй, уступив только Windows 10.

В проверке на вирусы через MalwareBytes Windows 11 показала четвертый результат, а самой быстрой оказалась Windows 7. Синтетические бенчмарки тоже не изменили общей картины: в CPU-Z Windows XP победила в одноядерном режиме, Windows 7 — в многоядерном, а Windows 11 стала четвертой. В Geekbench она обошла Windows 10 в одноядерном тесте, но уступила в многоядерном. В CrystalDiskMark Windows 11 разделила третье место с Windows 10, тогда как Windows XP снова была первой. В Cinebench R10 еще одну победу взяла Windows 8.1, а Windows 11 опустилась на четвертую позицию.

Сам автор подчеркнул, что эксперимент имеет скорее историческую, чем практическую ценность. ThinkPad X220 официально не поддерживает Windows 11, а отсутствие SSD существенно ухудшает ее результаты. На современном оборудовании с NVMe-накопителем и мощным процессором результаты могли бы быть совсем другими — но в рамках этого теста общую победу TrigrZolt отдал Windows 8.1, назвав ее удивительно плавной и быстрой, несмотря на критику во время релиза.

Напомним, пользователи выяснили, что Microsoft тихо убрала возможность активации Windows без доступа к интернету. Ограничения коснулись не только Windows 11, но и более старых версий операционной системы.

Также мы писали, что в Windows 10 и Windows 11 функция Delivery Optimization со временем может незаметно потреблять значительную часть оперативной памяти. Из-за этого система постепенно теряет быстродействие, даже если причина неочевидна для пользователя.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
