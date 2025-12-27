Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Эти 5 функций Windows замедляют компьютер — что выключить

Эти 5 функций Windows замедляют компьютер — что выключить

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 16:32
ТОП-5 системных функций Windows, которые стоит отключить после установки системы
Обновление операционной системы Windows на экране ноутбука. Фото: Unsplash

После установки Windows компьютер иногда начинает работать медленнее, а ноутбук — быстрее терять заряд. Причиной могут быть стандартные параметры системы, которые в 2026 году станут довольно "тяжелыми" для многих ПК, поэтому пользователи часто советуют обратить внимание на пять основных пунктов.

Об этом пишет iTechua.

Реклама
Читайте также:

Какие опции чаще всего забирают ресурсы

Во-первых, Windows активно собирает телеметрию и может отслеживать определенные действия пользователя. Это обычно не критично для безопасности, однако добавляет нагрузку на систему и влияет на приватность. Отключение доступно в разделах "Конфиденциальность" — "Журнал действий" и в параметрах диагностики.

Во-вторых, в автозагрузке по умолчанию часто накапливаются ненужные программы — например, OneDrive и различные утилиты. Из-за этого запуск Windows заметно замедляется. Чтобы убрать лишнее, достаточно открыть "Диспетчер задач", перейти на вкладку "Автозагрузка" и выключить те элементы, которые не нужны постоянно.

Третья проблема — фоновые программы Windows. Они могут незаметно расходовать ресурсы процессора и быстрее "сажать" батарею, что особенно ощутимо на ноутбуках. Ограничить их работу можно через "Настройки" — "Конфиденциальность" — "Фоновые программы", после чего нагрузка обычно уменьшается, а автономность возрастает.

Четвертый фактор — рекомендации, подсказки и рекламные баннеры в меню "Пуск". Такие элементы не только отвлекают, но и могут замедлять интерфейс. Отключить их можно в "Параметры" — "Система" — "Оповещения и действия".

И наконец, индексация файлов для более быстрого поиска создает постоянную нагрузку на диск. Если встроенным поиском пользуются нечасто, индексацию можно отключить или ограничить через "Панель управления" — "Индексация".

Напомним, Windows обычно эффективно распределяет оперативную память, поэтому большое потребление ОЗУ само по себе не является тревожным сигналом. Однако когда система начинает регулярно притормаживать, стоит навести порядок и посмотреть, какие процессы реально нагружают компьютер.

Также мы писали, что Linux привлекает стабильностью и гибкими настройками, но для многих пользователей Windows переход остается непростым шагом. Чаще всего останавливают не технические нюансы, а барьеры вроде необходимости работать с терминалом.

Windows полезные советы компьютеры пользователи функции операционная система
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации