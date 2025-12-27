ТОП-5 системных функций Windows, которые стоит отключить после установки системы

Обновление операционной системы Windows на экране ноутбука. Фото: Unsplash

После установки Windows компьютер иногда начинает работать медленнее, а ноутбук — быстрее терять заряд. Причиной могут быть стандартные параметры системы, которые в 2026 году станут довольно "тяжелыми" для многих ПК, поэтому пользователи часто советуют обратить внимание на пять основных пунктов.

Какие опции чаще всего забирают ресурсы

Во-первых, Windows активно собирает телеметрию и может отслеживать определенные действия пользователя. Это обычно не критично для безопасности, однако добавляет нагрузку на систему и влияет на приватность. Отключение доступно в разделах "Конфиденциальность" — "Журнал действий" и в параметрах диагностики.

Во-вторых, в автозагрузке по умолчанию часто накапливаются ненужные программы — например, OneDrive и различные утилиты. Из-за этого запуск Windows заметно замедляется. Чтобы убрать лишнее, достаточно открыть "Диспетчер задач", перейти на вкладку "Автозагрузка" и выключить те элементы, которые не нужны постоянно.

Третья проблема — фоновые программы Windows. Они могут незаметно расходовать ресурсы процессора и быстрее "сажать" батарею, что особенно ощутимо на ноутбуках. Ограничить их работу можно через "Настройки" — "Конфиденциальность" — "Фоновые программы", после чего нагрузка обычно уменьшается, а автономность возрастает.

Четвертый фактор — рекомендации, подсказки и рекламные баннеры в меню "Пуск". Такие элементы не только отвлекают, но и могут замедлять интерфейс. Отключить их можно в "Параметры" — "Система" — "Оповещения и действия".

И наконец, индексация файлов для более быстрого поиска создает постоянную нагрузку на диск. Если встроенным поиском пользуются нечасто, индексацию можно отключить или ограничить через "Панель управления" — "Индексация".

Напомним, Windows обычно эффективно распределяет оперативную память, поэтому большое потребление ОЗУ само по себе не является тревожным сигналом. Однако когда система начинает регулярно притормаживать, стоит навести порядок и посмотреть, какие процессы реально нагружают компьютер.

