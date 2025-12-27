ТОП-5 системних функцій Windows, які варто вимкнути після встановлення системи

Оновлення операційної системи Windows на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Після встановлення Windows комп'ютер інколи починає працювати повільніше, а ноутбук — швидше втрачати заряд. Причиною можуть бути стандартні параметри системи, які у 2026 році стануть доволі "важкими" для багатьох ПК, тож користувачі часто радять звернути увагу на п'ять основних пунктів.

Про це пише iTechua.

Які опції найчастіше забирають ресурси

По-перше, Windows активно збирає телеметрію та може відстежувати певні дії користувача. Це зазвичай не є критично для безпеки, однак додає навантаження на систему та впливає на приватність. Вимкнення доступне в розділах "Конфіденційність" — "Журнал дій" і в параметрах діагностики.

По-друге, в автозавантаженні за замовчуванням часто накопичуються непотрібні програми — наприклад, OneDrive та різні утиліти. Через це запуск Windows помітно сповільнюється. Щоб прибрати зайве, достатньо відкрити "Диспетчер завдань", перейти на вкладку "Автозавантаження" і вимкнути ті елементи, які не потрібні постійно.

Третя проблема — фонові програми Windows. Вони можуть непомітно витрачати ресурси процесора та швидше "садити" батарею, що особливо відчутно на ноутбуках. Обмежити їх роботу можна через "Налаштування" — "Конфіденційність" — "Фонові програми", після чого навантаження зазвичай зменшується, а автономність зростає.

Четвертий фактор — рекомендації, підказки та рекламні банери в меню "Пуск". Такі елементи не лише відволікають, а й можуть уповільнювати інтерфейс. Вимкнути їх можна в "Параметри" — "Система" — "Сповіщення та дії".

І нарешті, індексація файлів для швидшого пошуку створює постійне навантаження на диск. Якщо вбудованим пошуком користуються нечасто, індексацію можна вимкнути або обмежити через "Панель керування" — "Індексація".

Нагадаємо, Windows зазвичай ефективно розподіляє оперативну пам'ять, тож велике споживання ОЗП саме по собі не є тривожним сигналом. Однак коли система починає регулярно пригальмовувати, варто навести лад і подивитися, які процеси реально навантажують комп'ютер.

