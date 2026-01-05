Видео
Главная Технологии Microsoft тихо убрала самую важную функцию Windows 11

Microsoft тихо убрала самую важную функцию Windows 11

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 14:24
Microsoft закрыла офлайн-активацию Windows — что изменилось
В руках ноутбук с операционной системой Windows. Фото: Unsplash

Пользователи заметили, что Microsoft незаметно отменила активацию Windows без подключения к интернету. Изменения касаются не только Windows 11, но и предыдущих версий системы.

Об этом говорится в комментариях на официальном форуме Microsoft.

Читайте также:

Как изменилась активация Windows

На официальном форуме Microsoft начали появляться вопросы по активации Windows по телефону. Люди ссылаются на материал на сайте поддержки компании, где этот способ до сих пор подается как действующий и содержит инструкцию.

Параллельно другие пользователи на YouTube показали на практике, что попытки позвонить для активации Windows 11, 10 или даже 7 завершаются сообщением автоответчика.

Он объясняет, что отныне активация Windows возможна только онлайн, и предлагает перейти на сайт aka.ms/aoh.

Напомним, в Windows 10 и Windows 11 функция Delivery Optimization, созданная для ускорения обновлений и загрузок, со временем может тихо потреблять немало оперативной памяти. В результате система постепенно теряет скорость, а пользователь не всегда понимает, что именно стало причиной торможения.

Также мы писали, что после чистой установки Windows компьютер иногда работает медленнее, а батарея ноутбука разряжается быстрее. Часто это следствие стандартных настроек, которые незаметно нагружают систему и влияют на приватность.

Microsoft Windows компьютеры пользователи операционная система
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
