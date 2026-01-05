Microsoft закрыла офлайн-активацию Windows — что изменилось

В руках ноутбук с операционной системой Windows. Фото: Unsplash

Пользователи заметили, что Microsoft незаметно отменила активацию Windows без подключения к интернету. Изменения касаются не только Windows 11, но и предыдущих версий системы.

Об этом говорится в комментариях на официальном форуме Microsoft.

Как изменилась активация Windows

На официальном форуме Microsoft начали появляться вопросы по активации Windows по телефону. Люди ссылаются на материал на сайте поддержки компании, где этот способ до сих пор подается как действующий и содержит инструкцию.

Параллельно другие пользователи на YouTube показали на практике, что попытки позвонить для активации Windows 11, 10 или даже 7 завершаются сообщением автоответчика.

Он объясняет, что отныне активация Windows возможна только онлайн, и предлагает перейти на сайт aka.ms/aoh.

