Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Microsoft тихо прибрала найважливішу функцію Windows 11

Microsoft тихо прибрала найважливішу функцію Windows 11

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 14:24
Microsoft закрила офлайн-активацію Windows — що змінилося
В руках ноутбук з операційною системою Windows. Фото: Unsplash

Користувачі помітили, що Microsoft непомітно скасувала активацію Windows без підключення до інтернету. Зміни стосуються не лише Windows 11, а й попередніх версій системи.

Про це йдеться у коментарях на офіційному форумі Microsoft.

Реклама
Читайте також:

Як змінилася активація Windows

На офіційному форумі Microsoft почали з'являтися запитання щодо активації Windows телефоном. Люди посилаються на матеріал на сайті підтримки компанії, де цей спосіб досі подається як чинний і містить інструкцію.

Паралельно інші користувачі на YouTube показали на практиці, що спроби зателефонувати для активації Windows 11, 10 або навіть 7 завершуються повідомленням автовідповідача.

Він пояснює, що відтепер активація Windows можлива лише онлайн, і пропонує перейти на сайт aka.ms/aoh.

Нагадаємо, у Windows 10 і Windows 11 функція Delivery Optimization, створена для пришвидшення оновлень і завантажень, з часом може тихо споживати чимало оперативної пам'яті. У результаті система поступово втрачає швидкість, а користувач не завжди розуміє, що саме стало причиною гальмування.

Також ми писали, що після чистої інсталяції Windows комп'ютер інколи працює повільніше, а батарея ноутбука розряджається швидше. Часто це наслідок стандартних налаштувань, які непомітно навантажують систему й впливають на приватність.

Microsoft Windows комп'ютери користувачі операційна система
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації