Microsoft закрила офлайн-активацію Windows — що змінилося

В руках ноутбук з операційною системою Windows. Фото: Unsplash

Користувачі помітили, що Microsoft непомітно скасувала активацію Windows без підключення до інтернету. Зміни стосуються не лише Windows 11, а й попередніх версій системи.

Про це йдеться у коментарях на офіційному форумі Microsoft.

Як змінилася активація Windows

На офіційному форумі Microsoft почали з'являтися запитання щодо активації Windows телефоном. Люди посилаються на матеріал на сайті підтримки компанії, де цей спосіб досі подається як чинний і містить інструкцію.

Паралельно інші користувачі на YouTube показали на практиці, що спроби зателефонувати для активації Windows 11, 10 або навіть 7 завершуються повідомленням автовідповідача.

Він пояснює, що відтепер активація Windows можлива лише онлайн, і пропонує перейти на сайт aka.ms/aoh.

