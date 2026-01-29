Windows 11 преодолела отметку в 1 млрд пользователей быстрее Windows 10

Ноутбук с операционной системой Windows 11. Фото: Unsplash

Windows 11 впервые пересекла отметку в 1 млрд пользователей — это произошло в праздничном квартале. О достижении рубежа сообщил гендиректор Microsoft Сатья Наделла во время финансового отчета компании за второй квартал 2026 финансового года.

По словам Наделлы, база пользователей Windows 11 выросла более чем на 45% в годовом измерении. Точное количество активных устройств Microsoft не назвала, однако подтвердила, что 1 млрд был достигнут во время последнего квартала 2025 года.

Еще 19 ноября на конференции Microsoft Ignite руководитель направления Windows Паван Давулури говорил, что Windows 11 используют "почти миллиард людей". Это может свидетельствовать о заметном росте аудитории системы уже в течение декабря.

По подсчетам, Windows 11 понадобилось 1576 дней, чтобы дойти до 1 млрд пользователей. Для сравнения, Windows 10 преодолела эту отметку за 1706 дней, поэтому новая версия ОС достигла такого же результата примерно на четыре месяца быстрее.

Среди факторов, подтолкнувших переход, называют завершение поддержки Windows 10 — оно произошло 14 октября 2025 года. После этой даты система не получает стандартных обновлений безопасности и технической поддержки, поэтому пользователи активнее переходят на Windows 11 или обновляют компьютеры.

В финансовом отчете Microsoft также зафиксировала рост доходов от Windows OEM, что обычно связывают с увеличением поставок устройств с предустановленной операционной системой.

Для Windows 10 Microsoft в свое время ставила цель достичь 1 млрд устройств через три года после релиза, однако эти сроки сдвинулись, в частности из-за сворачивания Windows Phone. Зато Windows 11 развивается только в сегменте ПК и позиционируется как платформа для новых функций — в частности интеграции Copilot и инструментов на базе искусственного интеллекта.

Напомним, пользователи обратили внимание, что Microsoft без лишней огласки убрала возможность активировать Windows без подключения к интернету. Это нововведение коснулось не только Windows 11, но и более старых версий операционной системы.

Также мы писали, что после инсталляции Windows компьютер иногда начинает работать медленнее, а ноутбук быстрее разряжается. Часто причина кроется в стандартных настройках системы, которые в 2026 году оказываются слишком ресурсоемкими для многих устройств, поэтому пользователи советуют первым делом проверить пять ключевых параметров.