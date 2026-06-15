WhatsApp змінює вимоги до смартфонів Apple та Android: що варто знати

Месенджер WhatsApp на екрані iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Звичний месенджер може одного дня просто перестати працювати на старому смартфоні. WhatsApp уже назвав нові вимоги до iPhone та Android-пристроїв, тож частині користувачів варто заздалегідь перевірити свою операційну систему.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на довідковий центр WhatsApp.

Що зміниться у WhatsApp на iPhone

WhatsApp оновив мінімальні вимоги до операційних систем смартфонів. З 30 листопада 2026 року застосунок працюватиме лише на iPhone з iOS 15.5 або новішою версією.

Це означає, що власникам старіших смартфонів Apple потрібно перевірити, яка версія iOS встановлена на їхньому пристрої. Якщо доступне оновлення, його варто встановити, щоб месенджер продовжив працювати.

Нові правила не означають, що WhatsApp одразу припинить підтримку всіх старих моделей iPhone. Месенджер і надалі працюватиме на iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE першого покоління, iPhone 7 та iPhone 7 Plus.

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Ці моделі можуть працювати на новіших версіях iOS, тому після встановлення доступних оновлень користувачі зможуть і далі користуватися WhatsApp без змін.

Щоб перевірити версію системи, потрібно відкрити налаштування смартфона та перейти до розділу оновлення програмного забезпечення.

Що зміниться для Android

Нові вимоги торкнуться не лише iPhone. З 8 вересня 2026 року WhatsApp працюватиме тільки на смартфонах з Android 6 або новішими версіями операційної системи.

Зараз месенджер підтримує Android 5.0 і новіші версії. Після зміни правил Android 5.0 більше не буде сумісним із застосунком.

Раніше Новини.LIVE писали, що міжнародна група позивачів подала до суду на Meta Platforms Inc., заявивши, що компанія нібито вводила користувачів в оману щодо приватності та безпеки чатів у WhatsApp. У Meta відкидають обвинувачення й називають позов вигадкою.

Також Новини.LIVE розповідали, що користувачі Viber часто шукають спосіб зробити свій профіль менш "помітним" і обмежити доступ до персональних деталей. У застосунку можна вимкнути відображення мережевого статусу та підтвердження прочитання повідомлень, що допомагає посилити приватність у щоденному спілкуванні.