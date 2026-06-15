WhatsApp меняет требования к смартфонам Apple и Android: что нужно знать

Мессенджер WhatsApp на экране iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Привычный мессенджер может однажды просто перестать работать на старом смартфоне. WhatsApp уже озвучил новые требования к iPhone и Android-устройствам, поэтому некоторым пользователям стоит заранее проверить свою операционную систему.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на справочный центр WhatsApp.

Что изменится в WhatsApp на iPhone

WhatsApp обновил минимальные требования к операционным системам смартфонов. С 30 ноября 2026 года приложение будет работать только на iPhone с iOS 15.5 или более поздней версией.

Это означает, что владельцам более старых смартфонов Apple нужно проверить, какая версия iOS установлена на их устройстве. Если доступно обновление, его стоит установить, чтобы мессенджер продолжал работать.

Новые правила не означают, что WhatsApp сразу прекратит поддержку всех старых моделей iPhone. Мессенджер и в дальнейшем будет работать на iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE первого поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

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Эти модели могут работать на более новых версиях iOS, поэтому после установки доступных обновлений пользователи смогут и дальше пользоваться WhatsApp без изменений.

Чтобы проверить версию системы, нужно открыть настройки смартфона и перейти в раздел обновления программного обеспечения.

Что изменится для Android

Новые требования коснутся не только iPhone. С 8 сентября 2026 года WhatsApp будет работать только на смартфонах с Android 6 или более поздними версиями операционной системы.

Сейчас мессенджер поддерживает Android 5.0 и более поздние версии. После изменения правил Android 5.0 больше не будет совместим с приложением.

Ранее Новини.LIVE писали, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms Inc., заявив, что компания якобы вводила пользователей в заблуждение относительно конфиденциальности и безопасности чатов в WhatsApp. В Meta отвергают обвинения и называют иск выдумкой.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пользователи Viber часто ищут способ сделать свой профиль менее "заметным" и ограничить доступ к личным данным. В приложении можно отключить отображение сетевого статуса и подтверждение прочтения сообщений, что помогает усилить конфиденциальность в повседневном общении.