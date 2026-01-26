На Meta подали в суд из-за WhatsApp — что не так с приватностью чатов мессенджера

Приложение WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

Международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms Inc., заявив, что компания якобы вводила пользователей в заблуждение относительно приватности и безопасности чатов в WhatsApp. В Meta отвергают обвинения и называют иск выдумкой.

Об этом пишет Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

В чем суть претензий к "сквозному" шифрованию

WhatsApp много лет продвигает сквозное шифрование как одну из ключевых функций сервиса. Такой формат означает, что сообщения должны быть доступны только отправителю и получателю, а не самой платформе. В приложении также есть формулировка, что "только участники этого чата могут читать, слушать или распространять" сообщения.

Однако в иске, поданном в пятницу, 23 января, в Окружной суд США в Сан-Франциско, истцы утверждают, что эти заявления не соответствуют действительности. Они обвиняют Meta и WhatsApp в том, что компании якобы "хранят, анализируют и могут получать доступ практически ко всем" коммуникациям, которые пользователи считают частными, и называют это обманом миллиардов людей во всем мире.

Среди истцов — люди из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки. В материалах дела также говорится о якобы сохранении содержания сообщений и возможности доступа к ним для сотрудников компании. Отдельно упоминаются "разоблачители", но в иске не объясняется, кто именно они.

Meta, которая приобрела WhatsApp в 2014 году, отреагировала резко. Представитель компании Энди Стоун в письме назвал иск "безосновательным" и заявил, что Meta будет добиваться санкций в отношении адвокатов истцов. По его словам, утверждение об отсутствии шифрования сообщений в WhatsApp "категорически ложное и абсурдное", а сервис "десять лет использует сквозное шифрование на базе протокола Signal".

Напомним, сервис ChatGPT в WhatsApp прекращает работу из-за обновления правил и условий платформы. Пользователям советуют заранее привязать номер телефона к учетной записи ChatGPT, чтобы сохранить и перенести историю общения.

Также мы писали, что в WhatsApp появляется встроенная функция перевода, которая позволяет общаться на разных языках без сторонних приложений. Она работает в личных чатах, группах и каналах и постепенно становится доступной для Android и iPhone.