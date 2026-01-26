Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Meta судять через WhatsApp — що не так із приватністю чатів

Meta судять через WhatsApp — що не так із приватністю чатів

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 10:34
На Meta подали до суду через WhatsApp — що не так з приватністю чатів месенджера
Застосунок WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Міжнародна група позивачів подала до суду на Meta Platforms Inc., заявивши, що компанія нібито вводила користувачів в оману щодо приватності та безпеки чатів у WhatsApp. У Meta відкидають обвинувачення й називають позов вигадкою.

Про це пише Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

У чому суть претензій до "наскрізного" шифрування

WhatsApp багато років просуває наскрізне шифрування як одну з ключових функцій сервісу. Такий формат означає, що повідомлення мають бути доступні лише відправнику та отримувачу, а не самій платформі. У застосунку також є формулювання, що "лише учасники цього чату можуть читати, слухати або поширювати" повідомлення.

Однак у позові, поданому в п'ятницю, 23 січня, до Окружного суду США в Сан-Франциско, позивачі стверджують, що ці заяви не відповідають дійсності. Вони звинувачують Meta та WhatsApp у тому, що компанії нібито "зберігають, аналізують і можуть отримувати доступ практично до всіх" комунікацій, які користувачі вважають приватними, і називають це обманом мільярдів людей у всьому світі.

Серед позивачів — люди з Австралії, Бразилії, Індії, Мексики та Південної Африки. У матеріалах справи також йдеться про нібито збереження змісту повідомлень і можливість доступу до них для працівників компанії. Окремо згадуються "викривачі", але в позові не пояснюється, хто саме вони.

Meta, яка придбала WhatsApp у 2014 році, відреагувала різко. Речник компанії Енді Стоун у листі назвав позов "безпідставним" і заявив, що Meta домагатиметься санкцій щодо адвокатів позивачів. За його словами, твердження про відсутність шифрування повідомлень у WhatsApp "категорично неправдиве й абсурдне", а сервіс "десять років використовує наскрізне шифрування на базі протоколу Signal".

Нагадаємо, сервіс ChatGPT у WhatsApp припиняє роботу через оновлення правил і умов платформи. Користувачам радять заздалегідь прив'язати номер телефону до облікового запису ChatGPT, щоб зберегти та перенести історію спілкування.

Також ми писали, що у WhatsApp з'являється вбудована функція перекладу, яка дозволяє спілкуватися різними мовами без сторонніх застосунків. Вона працює в особистих чатах, групах і каналах та поступово стає доступною для Android і iPhone.

суд стеження WhatsApp Meta звинувачення месенджер
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації