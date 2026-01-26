На Meta подали до суду через WhatsApp — що не так з приватністю чатів месенджера

Застосунок WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Міжнародна група позивачів подала до суду на Meta Platforms Inc., заявивши, що компанія нібито вводила користувачів в оману щодо приватності та безпеки чатів у WhatsApp. У Meta відкидають обвинувачення й називають позов вигадкою.

Про це пише Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

У чому суть претензій до "наскрізного" шифрування

WhatsApp багато років просуває наскрізне шифрування як одну з ключових функцій сервісу. Такий формат означає, що повідомлення мають бути доступні лише відправнику та отримувачу, а не самій платформі. У застосунку також є формулювання, що "лише учасники цього чату можуть читати, слухати або поширювати" повідомлення.

Однак у позові, поданому в п'ятницю, 23 січня, до Окружного суду США в Сан-Франциско, позивачі стверджують, що ці заяви не відповідають дійсності. Вони звинувачують Meta та WhatsApp у тому, що компанії нібито "зберігають, аналізують і можуть отримувати доступ практично до всіх" комунікацій, які користувачі вважають приватними, і називають це обманом мільярдів людей у всьому світі.

Серед позивачів — люди з Австралії, Бразилії, Індії, Мексики та Південної Африки. У матеріалах справи також йдеться про нібито збереження змісту повідомлень і можливість доступу до них для працівників компанії. Окремо згадуються "викривачі", але в позові не пояснюється, хто саме вони.

Meta, яка придбала WhatsApp у 2014 році, відреагувала різко. Речник компанії Енді Стоун у листі назвав позов "безпідставним" і заявив, що Meta домагатиметься санкцій щодо адвокатів позивачів. За його словами, твердження про відсутність шифрування повідомлень у WhatsApp "категорично неправдиве й абсурдне", а сервіс "десять років використовує наскрізне шифрування на базі протоколу Signal".

Нагадаємо, сервіс ChatGPT у WhatsApp припиняє роботу через оновлення правил і умов платформи. Користувачам радять заздалегідь прив'язати номер телефону до облікового запису ChatGPT, щоб зберегти та перенести історію спілкування.

Також ми писали, що у WhatsApp з'являється вбудована функція перекладу, яка дозволяє спілкуватися різними мовами без сторонніх застосунків. Вона працює в особистих чатах, групах і каналах та поступово стає доступною для Android і iPhone.