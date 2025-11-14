Відео
Головна Технології Meta фактично "вбила" WhatsApp для Windows — що сталося

Meta фактично "вбила" WhatsApp для Windows — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 10:34
Оновлено: 10:30
Meta повністю "зламала" WhatsApp для Windows 11 — що змінилося
Логотип месенджера WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Pexels

Meta відмовилася від рідного застосунку WhatsApp для Windows 11 і перевела його на WebView2-обгортку, яка просто відкриває вебверсію сервісу. Тести показують, що після такого "оновлення" месенджер постійно тримає в пам'яті близько 1 ГБ ОЗП і працює повільніше за попередню версію.

Про це пише Windows Latest.

У чому проблема

WhatsApp на Windows пройшов повне коло: спочатку це був застосунок на базі Electron, потім його замінили рідною UWP/WinUI-версією, у яку роками вкладали ресурси. Тепер, через чотири роки, Meta відмовляється від цієї нативної реалізації й переводить клієнт на WebView2, який просто завантажує сайт web.whatsapp.com у вікні програми.

Однією з причин такого рішення могли стати недавні скорочення в Meta: команда, яка розвивала рідний клієнт WhatsApp для Windows, ймовірно, була розпущена. Для компанії підтримка єдиної вебкод-бази дешевше, але користувачі отримують гірший досвід роботи із застосунком.

Тести показали, що новий WhatsApp на базі Chromium/WebView2 використовує до 300 МБ оперативної пам'яті вже на екрані входу, коли користувач нічого не робить. Для порівняння, стара нативна версія споживає близько 18 МБ у тому ж режимі і може падати менш ніж до 10 МБ у стані простою.

Після авторизації ситуація стає ще гіршою: під час завантаження всіх чатів новий клієнт розганяється до 2 ГБ ОЗП, а в середньому утримує приблизно 1,2 ГБ, коли працює у фоні. За оцінками, за великої кількості активних діалогів споживання пам'яті може сягати 3 ГБ. Натомість нативний WhatsApp зазвичай обмежується приблизно 190 МБ, падає до менш ніж 100 МБ у повному простої й у пікові моменти ледве доходить до 300 МБ.

Потребление ОЗУ WhatsApp
Споживання оперативної пам'яті застосунком WhatsApp для Windows. Фото: Windows Latest

Проблема не лише в цифрах. Новий застосунок відчувається "тяжким" і млявим: інтерфейс працює повільніше, довше відкриває розмови й загалом реагує менш охоче. Додатково фіксуються проблеми з інтеграцією в системні функції Windows 11 — некоректна робота сповіщень, конфлікти з режимом "Не турбувати" та "Активними годинами", а також затримки з доставкою повідомлень.

Оновлення WhatsApp до версії 2.2584.3.0 вже поступово розгортається для Windows 11 через Microsoft Store і замінює нативний WinUI/UWP-клієнт. Якщо не встановлювати нову версію, деякий час можна ще залишатися на старому застосунку, але усіх користувачів згодом примусово виведуть із нативної версії й переведуть на WebView2-клієнт.

WhatsApp додаток Windows Meta проблеми месенджер
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
