Meta полностью "сломала" WhatsApp для Windows 11 — что изменилось

Meta отказалась от родного приложения WhatsApp для Windows 11 и перевела его на WebView2-обертку, которая просто открывает веб-версию сервиса. Тесты показывают, что после такого "обновления" мессенджер постоянно держит в памяти около 1 ГБ ОЗУ и работает медленнее предыдущей версии.

В чем проблема

WhatsApp на Windows прошел полный круг: сначала это было приложение на базе Electron, потом его заменили родной UWP/WinUI-версией, в которую годами вкладывали ресурсы. Теперь, спустя четыре года, Meta отказывается от этой нативной реализации и переводит клиент на WebView2, который просто загружает сайт web.whatsapp.com в окне приложения.

Одной из причин такого решения могли стать недавние сокращения в Meta: команда, которая развивала родной клиент WhatsApp для Windows, вероятно, была распущена. Для компании поддержка единой вебкод-базы дешевле, но пользователи получают худший опыт работы с приложением.

Тесты показали, что новый WhatsApp на базе Chromium/WebView2 использует до 300 МБ оперативной памяти уже на экране входа, когда пользователь ничего не делает. Для сравнения, старая нативная версия потребляет около 18 МБ в том же режиме и может падать менее чем до 10 МБ в состоянии простоя.

После авторизации ситуация становится еще хуже: при загрузке всех чатов новый клиент разгоняется до 2 ГБ ОЗУ, а в среднем удерживает примерно 1,2 ГБ, когда работает в фоне. По оценкам, при большом количестве активных диалогов потребление памяти может достигать 3 ГБ. Зато нативный WhatsApp обычно ограничивается примерно 190 МБ, падает до менее чем 100 МБ в полном простое и в пиковые моменты едва доходит до 300 МБ.

Проблема не только в цифрах. Новое приложение ощущается "тяжелым" и вялым: интерфейс работает медленнее, дольше открывает разговоры и в целом реагирует менее охотно. Дополнительно фиксируются проблемы с интеграцией в системные функции Windows 11 — некорректная работа уведомлений, конфликты с режимом "Не беспокоить" и "Активными часами", а также задержки с доставкой сообщений.

Обновление WhatsApp до версии 2.2584.3.0 уже постепенно разворачивается для Windows 11 через Microsoft Store и заменяет нативный WinUI/UWP-клиент. Если не устанавливать новую версию, некоторое время можно еще оставаться на старом приложении, но всех пользователей впоследствии принудительно выведут из нативной версии и переведут на WebView2-клиент.

Напомним, в WhatsApp появляется встроенный инструмент перевода, который позволяет общаться на разных языках без использования сторонних сервисов. Опция работает в личных чатах, групповых разговорах и каналах, а ее постепенно получают как пользователи Android, так и владельцы iPhone.

Также мы писали, что в WhatsApp появилась новая возможность создавать напоминания для конкретных сообщений — полезная функция для тех, кто часто переписывается в больших чатах и боится забыть важную информацию. Она позволяет вернуться к нужному сообщению позже и не потерять его среди других.