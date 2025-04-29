LG остаточно припиняє підтримку смартфонів — що потрібно встигнути до 30 червня

Смартфон LG. Фото: Pexels

Уже понад чотири роки минуло відтоді, як LG офіційно залишила ринок смартфонів, проте компанія продовжувала підтримувати окремі моделі, поширюючи Android 12 та випускаючи патчі безпеки впродовж трирічного терміну після релізу кожного пристрою. Тепер цей етап теж добігає кінця: сервери, що роздають прошивки по FOTA, через застосунок Update Center та через ПК-утиліту LG Bridge, будуть остаточно вимкнені.

Про це пише 9to5Google.

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Коли смартфони LG остаточно втратять підтримку

Відключення серверів відбудеться 30 червня 2025 року. У повідомленні, оприлюдненому 10 квітня, LG подякувала власникам за підтримку й уточнила, що після дати відключення жодних оновлень — включно з сервісними в центрах обслуговування — більше не надаватимуть. Зокрема, після фабричного скидання користувачі не зможуть завантажити навіть стандартні застосунки, оскільки сервіс оновлень додатків також припинить роботу.

Фактична база активних пристроїв LG нині невелика, однак компанія рекомендує всім, хто досі використовує чи зберігає такі смартфони, перевірити наявність фінальної прошивки до закриття серверів. Після 30 червня жоден телефон LG не отримуватиме модифікацій системи ані "по повітрю", ані через комп'ютерні інструменти, що ставить остаточну крапку в історії мобільного підрозділу бренду.

Нагадаємо, Xiaomi підтвердила, що в кінці квітня 2025 року сім її популярних моделей смартфонів досягнуть статусу "end-of-life. Пристрої більше не отримуватимуть оновлень операційної системи та патчів безпеки.

Також ми писали, що власникам старіших моделей iPhone, які користуються WhatsApp, доведеться замислитися над оновленням своїх пристроїв. З 5 травня месенджер працюватиме лише з пристроями з iOS 15.1 або новішою версією.