LG окончательно прекращает поддержку смартфонов — что нужно успеть до 30 июня

Смартфон LG. Фото: Pexels

Уже более четырех лет прошло с тех пор, как LG официально покинула рынок смартфонов, однако компания продолжала поддерживать отдельные модели, распространяя Android 12 и выпуская патчи безопасности в течение трехлетнего срока после релиза каждого устройства. Теперь этот этап тоже подходит к концу: серверы, раздающие прошивки по FOTA, через приложение Update Center и через ПК-утилиту LG Bridge, будут окончательно отключены.

Об этом пишет 9to5Google.

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Когда смартфоны LG окончательно потеряют поддержку

Отключение серверов состоится 30 июня 2025 года. В сообщении, обнародованном 10 апреля, LG поблагодарила владельцев за поддержку и уточнила, что после даты отключения никаких обновлений — включая сервисные в центрах обслуживания — больше не будут предоставлять. В частности, после фабричного сброса пользователи не смогут загрузить даже стандартные приложения, поскольку сервис обновлений приложений также прекратит работу.

Фактическая база активных устройств LG сейчас небольшая, однако компания рекомендует всем, кто до сих пор использует или хранит такие смартфоны, проверить наличие финальной прошивки до закрытия серверов. После 30 июня ни один телефон LG не будет получать модификаций системы ни "по воздуху", ни через компьютерные инструменты, что ставит окончательную точку в истории мобильного подразделения бренда.

Напомним, Xiaomi подтвердила, что в конце апреля 2025 года семь ее популярных моделей смартфонов достигнут статуса end-of-life. Устройства больше не будут получать обновлений операционной системы и патчей безопасности.

Также мы писали, что владельцам более старых моделей iPhone, которые пользуются WhatsApp, придется задуматься над обновлением своих устройств. С 5 мая мессенджер будет работать только с устройствами с iOS 15.1 или более новой версией.