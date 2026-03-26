Головна Технології Всі гаджети в Україні можуть здорожчати до 40% вже у квітні

Дата публікації: 26 березня 2026 10:34
Український ринок електроніки входить у період, коли подорожчання техніки може стати помітним уже навесні, у міру оновлення складських запасів. Тиск на ціни формують одразу кілька факторів: зростання вартості пам'яті та накопичувачів, високий попит з боку інфраструктури штучного інтелекту, а також курс валют, логістика й інфляція.

Про це пише hromadske.

Чому ринок почав реагувати саме зараз

Пам'ять DRAM і NAND стала одним із ключових вузлів у глобальному ШІ-ланцюжку, а виробники мікросхем уже прямо говорять про напружений баланс між попитом і пропозицією у 2026 році. Micron у березні заявила, що ШІ-попит штовхає ринок пам'яті вгору, а умови дефіциту для DRAM і NAND можуть зберігатися й надалі.

На цьому тлі українські ритейлери очікують, що ефект від дорожчих компонентів сильніше проявиться тоді, коли в магазини почне заходити техніка, закуплена вже за новими цінами. Саме тому основний рух цін прив'язують до квітня-травня, хоча в окремих категоріях зміни можуть відчуватися й раніше.

Яка техніка під найбільшим ризиком подорожчання

Найчутливішими до вартості комплектуючих залишаються ноутбуки, планшети, настільні комп'ютери, смартфони та смартгодинники. Окремо тиск від мікросхем може зачепити і телевізори, навіть якщо там зростання матиме помірніший вигляд.

Логіка тут проста: що більша частка пам'яті, накопичувачів та іншої електронної начинки в собівартості пристрою, то сильніше він реагує на глобальні зміни на ринку чипів. Для бюджетного сегмента це особливо болісно, бо виробникам і продавцям доводиться або підіймати ціну, або йти на компроміси в характеристиках.

Бум штучного інтелекту змінив саму структуру попиту на електронні компоненти. Великі дата-центри й ШІ-сервери споживають дедалі більше пам'яті, а це відтягує ресурси ринку в бік інфраструктурних замовлень і підсилює дефіцит для споживчої техніки. Micron прямо назвала пам'ять стратегічним активом в епоху ШІ, а в галузевих оцінках уже фігурує стійкий дефіцит і для DRAM, і для NAND.

На рівні магазинів це вже поєднується з іншим трендом: попит на пристрої з локальними ШІ-функціями зростає, а частина покупців готова платити більше за нові можливості. Саме тому преміальний сегмент може дорожчати не лише через собівартість, а й через зміщення попиту в бік "розумніших" моделей.

Окрім глобального ринку пам'яті, на українські ціни впливають і локальні чинники. Для імпортної електроніки особливо важливими залишаються коливання валютного курсу, логістичні витрати та загальна інфляційна динаміка. Усе це підсилює зовнішній тиск від дорогих компонентів і робить техніку дорожчою для кінцевого покупця.

Світовий ринок електроніки почав відчувати тиск через зростання попиту на компоненти з боку інфраструктури штучного інтелекту. Зокрема, ціни на жорсткі диски помітно піднялися, а окремі моделі за короткий час подорожчали на десятки відсотків.

Паралельно дорожчають і чипи пам'яті, що вже змушує виробників смартфонів переглядати обсяги постачань. Найбільші коригування торкнулися великих брендів, таких як Xiaomi, що додатково сигналізує про напружену ситуацію в ланцюжках постачання.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Володимир Мололкін
