Базовий смартфон може виявитися хибною економією — чому іноді варто переплатити

Гроші в руках та базовий смартфон iPhone 17. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Базова версія смартфона може виявитися хибною економією вже в перші роки користування. Менший обсяг пам'яті та оперативної пам'яті швидше перетворює такий пристрій на компроміс, особливо на тлі зростання вимог програм і ШІ-функцій.

Про те, чому купівля базової версії смартфона не завжди є вигідною, пише MakeUseOf.

Реклама

Читайте також:

Чому не завжди варто економити на купівлі нового смартфона

Під час вибору нового смартфона базова модель часто здається найрозумнішим рішенням. Вона коштує помітно дешевше, а відмінності в характеристиках на перший погляд мають не критичний вигляд: трохи менше пам'яті, скромніший запас оперативної пам'яті, але загалом той самий пристрій.

Саме на це і розрахований підхід, який використовують виробники. Лінійки смартфонів вибудовують так, щоб найдоступніший варіант мав вигляд привабливої економії, а найдорожчий — був надто дорогим, підштовхуючи покупця до середньої моделі. Такий принцип давно працює не лише в техніці, а й у підписках, хмарних сервісах та інших категоріях споживчих товарів.

У підсумку базова версія нерідко виконує роль не найвигіднішої покупки, а радше нижньої точки порівняння, на тлі якої середній рівень здається найкращим вибором. Саме тому найдоступніша конфігурація може сприйматися як виграшна лише до моменту реального щоденного використання.

Проблема загострюється через те, що сам поріг "базової моделі" поступово знижується. У 2026 році частина смартфонів знову виходить із 6 ГБ або навіть 4 ГБ оперативної пам'яті. На цьому тлі виробники пам'яті, зокрема Samsung, SK Hynix і Micron, переорієнтовують ресурси на випуск високошвидкісної HBM-пам'яті для серверів штучного інтелекту, а сегмент смартфонів стає менш пріоритетним.

Ще один фактор — зростання вимог до сховища. Сучасні ШІ-інструменти займають значний обсяг пам'яті ще до того, як користувач почне знімати фото, записувати відео чи встановлювати застосунки. Apple Intelligence потребує 7 ГБ пам'яті, а iOS 18 займає близько 6% від 128 ГБ у базовому iPhone. Це означає, що частина доступного простору зникає ще до початку повноцінного користування пристроєм.

Схожа логіка стосується й Android-смартфонів. Для локальних ШІ-функцій багатьом пристроям потрібно щонайменше 8 ГБ оперативної пам'яті, а конфігурації з 12-16 ГБ дають відчутно більше можливостей після появи моделей на кшталт Gemini Nano.

Через це базова модель швидше втрачає актуальність. Спочатку телефон може справляти враження цілком достатнього, однак уже через два-три роки обмеження пам'яті, накопичення оновлень, "важчі" застосунки та ШІ-функції перетворюють його на вузьке місце.

Багато власників не змінюють телефон щороку, а користуються ним три-чотири роки. За цей час програмне забезпечення стає більш вимогливим, а початкова економія в 100-200 доларів між базовою та наступною моделлю вже не має вигляд такої суттєвої в перерахунку на місяці використання.

На цьому тлі навіть Apple підняла мінімальний рівень для iPhone 17 до 256 ГБ сховища. Це розглядається як сигнал, що конфігурації з меншим запасом пам'яті дедалі складніше вважати життєздатними на довший строк.

Моделі iPhone, які продаються в США та Європі, можуть мати певні відмінності. Вони пов'язані не лише з апаратною конфігурацією, а й із місцевими правилами регулювання, через що підтримка SIM-карт, стандартів 5G або окремих функцій може змінюватися залежно від регіону Apple Account.

Водночас навіть дорогі флагмани іноді отримують рішення, які викликають критику серед користувачів. Наприклад, Galaxy S26 Ultra постачається з великою кількістю сторонніх програм, встановлених за замовчуванням, хоча покупці пристрою за понад тисячу доларів не мають можливості обрати, які з них потрібні.