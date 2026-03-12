Покупка базового смартфона может оказаться ошибкой — почему не стоит экономить

Почему не стоит экономить, покупая базовую версию смартфона
Покупка самой дешёвой версии смартфона нередко кажется удачным способом сэкономить, но со временем такая экономия может обернуться новыми расходами и ограничениями. Чем слабее стартовая конфигурация, тем быстрее устройство начинает уступать растущим требованиям системы, приложений и ИИ-инструментов.
О том, почему покупка базовой версии смартфона не всегда является выгодной, пишет MakeUseOf.
Почему не всегда стоит экономить на покупке нового смартфона
При выборе нового смартфона базовая модель часто кажется самым разумным решением. Она стоит заметно дешевле, а различия в характеристиках на первый взгляд выглядят не критично: чуть меньше памяти, более скромный запас оперативной памяти, но в целом то же устройство.
Именно на это и рассчитан подход, который используют производители. Линейки смартфонов выстраивают так, чтобы самый доступный вариант выглядел привлекательной экономией, а самый дорогой — был слишком дорогим, подталкивая покупателя к средней модели. Такой принцип давно работает не только в технике, но и в подписках, облачных сервисах и других категориях потребительских товаров.
В итоге базовая версия нередко выполняет роль не самой выгодной покупки, а скорее нижней точки сравнения, на фоне которой средний уровень кажется лучшим выбором. Именно поэтому самая доступная конфигурация может восприниматься как выигрышная лишь до момента реального ежедневного использования.
Проблема обостряется из-за того, что сам порог "базовой модели" постепенно снижается. В 2026 году часть смартфонов снова выходит с 6 ГБ или даже 4 ГБ оперативной памяти. На этом фоне производители памяти, в частности Samsung, SK Hynix и Micron, переориентируют ресурсы на выпуск высокоскоростной HBM-памяти для серверов искусственного интеллекта, а сегмент смартфонов становится менее приоритетным.
Еще один фактор — рост требований к хранилищу. Современные ИИ-инструменты занимают значительный объем памяти еще до того, как пользователь начнет снимать фото, записывать видео или устанавливать приложения. Apple Intelligence требует 7 ГБ памяти, а iOS 18 занимает около 6% от 128 ГБ в базовом iPhone. Это означает, что часть доступного пространства исчезает еще до начала полноценного пользования устройством.
Похожая логика касается и Android-смартфонов. Для локальных ИИ-функций многим устройствам нужно не менее 8 ГБ оперативной памяти, а конфигурации с 12-16 ГБ дают ощутимо больше возможностей после появления моделей вроде Gemini Nano.
Из-за этого базовая модель быстрее теряет актуальность. Сначала телефон может производить впечатление вполне достаточного, однако уже через два-три года ограничения памяти, накопление обновлений, "более тяжелые" приложения и ИИ-функции превращают его в узкое место.
Многие владельцы не меняют телефон каждый год, а пользуются им три-четыре года. За это время программное обеспечение становится более требовательным, а начальная экономия в 100-200 долларов между базовой и следующей моделью уже не выглядит такой существенной в пересчете на месяцы использования.
На этом фоне даже Apple подняла минимальный уровень для iPhone 17 до 256 ГБ хранилища. Это рассматривается как сигнал, что конфигурации с меньшим запасом памяти все сложнее считать жизнеспособными на более долгий срок.
Модели iPhone, которые продаются в США и Европе, могут иметь определенные различия. Они связаны не только с аппаратной конфигурацией, но и с местными правилами регулирования, из-за чего поддержка SIM-карт, стандартов 5G или отдельных функций может меняться в зависимости от региона Apple Account.
В то же время даже дорогие флагманы иногда получают решения, которые вызывают критику среди пользователей. Например, Galaxy S26 Ultra поставляется с большим количеством сторонних программ, установленных по умолчанию, хотя покупатели устройства за более чем тысячу долларов не имеют возможности выбрать, какие из них нужны.
