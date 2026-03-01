Ваші старі HDD скоро стануть дорожчими — у чому причина

Жорсткий диск та комп'ютер. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Ціни на жорсткі диски (HDD) почали помітно зростати через різкий стрибок попиту з боку ШІ-інфраструктури та хмарних сервісів. За останні місяці окремі моделі подорожчали на 40-60%, і це змінює баланс між HDD та SSD у сегменті великих обсягів зберігання.

Чому HDD знову опинилися в центрі уваги

Хоча впродовж минулого року дорожчали різні компоненти ПК — пам'ять, відеокарти, SSD, — жорсткі диски довго залишалися осторонь. Їх часто сприймали як "стару" технологію на тлі швидших SSD, однак у HDD є сильна сторона: відносно дешеве зберігання великих масивів даних. Коли зростає потреба в місткостях, саме цей аргумент стає ключовим.

Головним драйвером нинішнього стрибка називають масштабні закупівлі накопичувачів компаніями, що розбудовують ШІ-та хмарну інфраструктуру. Масові замовлення впливають і на доступність, і на цінники, особливо для моделей великого обсягу, які активно використовують у дата-центрах та корпоративних середовищах.

Окремо наголошується на ситуації з Western Digital. Під час дзвінка щодо фінансових результатів за другий квартал 2026 року CEO компанії Ірвінг Тан заявив, що Western Digital "практично розпродала" постачання HDD на календарний 2026 рік, а також має домовленості та довгострокові угоди з частиною клієнтів на 2027 і 2028 роки. Це сигналізує, що великі покупці фіксують обсяги на кілька років наперед.

Для роздрібного ринку така модель бронювання може обернутися вищими цінами та меншим вибором, особливо в категорії високої місткості. На цьому тлі дискусії про "відхід" HDD, які ще нещодавно звучали доволі голосно, змінюються: попит на доступні за ціною терабайти повертає механічні накопичувачі в центр уваги.

Подорожчання не обмежується лише накопичувачами. На тлі нарощування дата-центрів зростають витрати й на інші критичні компоненти — відеокарти, оперативну пам'ять та SSD, адже саме вони потрібні для розгортання обчислювальних потужностей.

Китайські виробники смартфонів уже переглядають плани постачань на 2026 рік через подорожчання чипів пам'яті на тлі глобального дефіциту. Найбільші коригування, за даними джерел у ланцюжку постачань, торкнулися Xiaomi та Transsion.

Паралельно через дефіцит DRAM ринок смартфонів може відкотитися на кілька років у характеристиках пам'яті: виробники розглядають повернення 4 ГБ ОЗП у бюджетні моделі, а перехід флагманів на 16 ГБ може сповільнитися.