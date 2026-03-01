Ваш старый HDD может резко подорожать — причина тревожная

Жесткий диск и компьютер. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Рынок жёстких дисков столкнулся с резким ростом цен на фоне спроса со стороны ИИ-инфраструктуры и облачных платформ. За последние месяцы отдельные модели HDD прибавили в цене 40-60%, а основная причина — потребность дата-центров в больших объёмах хранения.

Об этом пишет SlashGear.

Почему HDD снова оказались в центре внимания

Хотя в течение прошлого года дорожали различные компоненты ПК — память, видеокарты, SSD, — жесткие диски долго оставались в стороне. Их часто воспринимали как "старую" технологию на фоне более быстрых SSD, однако у HDD есть сильная сторона: относительно дешевое хранение больших массивов данных. Когда растет потребность в емкостях, именно этот аргумент становится ключевым.

Главным драйвером нынешнего скачка называют масштабные закупки накопителей компаниями, развивающими ИИ- и облачную инфраструктуру. Массовые заказы влияют и на доступность, и на ценники, особенно для моделей большого объема, которые активно используют в дата-центрах и корпоративных средах.

Отдельно отмечается ситуация с Western Digital. Во время звонка по финансовым результатам за второй квартал 2026 года CEO компании Ирвинг Тан заявил, что Western Digital "практически распродала" поставки HDD на календарный 2026 год, а также имеет договоренности и долгосрочные соглашения с частью клиентов на 2027 и 2028 годы. Это сигнализирует, что крупные покупатели фиксируют объемы на несколько лет вперед.

Для розничного рынка такая модель бронирования может обернуться более высокими ценами и меньшим выбором, особенно в категории высокой вместимости. На этом фоне дискуссии об "уходе" HDD, которые еще недавно звучали довольно громко, меняются: спрос на доступные по цене терабайты возвращает механические накопители в центр внимания.

Подорожание не ограничивается только накопителями. На фоне наращивания дата-центров растут расходы и на другие критические компоненты — видеокарты, оперативную память и SSD, ведь именно они нужны для развертывания вычислительных мощностей.

Китайские производители смартфонов уже пересматривают планы поставок на 2026 год из-за подорожания чипов памяти на фоне глобального дефицита. Наибольшие корректировки, по данным источников в цепочке поставок, коснулись Xiaomi и Transsion.

Параллельно из-за дефицита DRAM рынок смартфонов может откатиться на несколько лет в характеристиках памяти: производители рассматривают возвращение 4 ГБ ОЗУ в бюджетные модели, а переход флагманов на 16 ГБ может замедлиться.