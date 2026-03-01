Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Старые HDD внезапно становятся ценными — в чем причина

Старые HDD внезапно становятся ценными — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 16:32
Ваш старый HDD может резко подорожать — причина тревожная
Жесткий диск и компьютер. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Рынок жёстких дисков столкнулся с резким ростом цен на фоне спроса со стороны ИИ-инфраструктуры и облачных платформ. За последние месяцы отдельные модели HDD прибавили в цене 40-60%, а основная причина — потребность дата-центров в больших объёмах хранения.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама
Читайте также:

Почему HDD снова оказались в центре внимания

Хотя в течение прошлого года дорожали различные компоненты ПК — память, видеокарты, SSD, — жесткие диски долго оставались в стороне. Их часто воспринимали как "старую" технологию на фоне более быстрых SSD, однако у HDD есть сильная сторона: относительно дешевое хранение больших массивов данных. Когда растет потребность в емкостях, именно этот аргумент становится ключевым.

Главным драйвером нынешнего скачка называют масштабные закупки накопителей компаниями, развивающими ИИ- и облачную инфраструктуру. Массовые заказы влияют и на доступность, и на ценники, особенно для моделей большого объема, которые активно используют в дата-центрах и корпоративных средах.

Отдельно отмечается ситуация с Western Digital. Во время звонка по финансовым результатам за второй квартал 2026 года CEO компании Ирвинг Тан заявил, что Western Digital "практически распродала" поставки HDD на календарный 2026 год, а также имеет договоренности и долгосрочные соглашения с частью клиентов на 2027 и 2028 годы. Это сигнализирует, что крупные покупатели фиксируют объемы на несколько лет вперед.

Для розничного рынка такая модель бронирования может обернуться более высокими ценами и меньшим выбором, особенно в категории высокой вместимости. На этом фоне дискуссии об "уходе" HDD, которые еще недавно звучали довольно громко, меняются: спрос на доступные по цене терабайты возвращает механические накопители в центр внимания.

Подорожание не ограничивается только накопителями. На фоне наращивания дата-центров растут расходы и на другие критические компоненты — видеокарты, оперативную память и SSD, ведь именно они нужны для развертывания вычислительных мощностей.

Китайские производители смартфонов уже пересматривают планы поставок на 2026 год из-за подорожания чипов памяти на фоне глобального дефицита. Наибольшие корректировки, по данным источников в цепочке поставок, коснулись Xiaomi и Transsion.

Параллельно из-за дефицита DRAM рынок смартфонов может откатиться на несколько лет в характеристиках памяти: производители рассматривают возвращение 4 ГБ ОЗУ в бюджетные модели, а переход флагманов на 16 ГБ может замедлиться.

рынок дефицит память компьютеры HDD жесткий диск
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации