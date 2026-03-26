Все гаджеты в Украине могут подорожать до 40% уже в апреле

Деньги в руках и гаджеты на столе. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Украинский рынок электроники входит в период, когда подорожание техники может стать заметным уже весной, по мере обновления складских запасов. Давление на цены формируют сразу несколько факторов: рост стоимости памяти и накопителей, высокий спрос со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта, а также курс валют, логистика и инфляция.

Об этом пишет hromadske.

Почему рынок начал реагировать именно сейчас

Память DRAM и NAND стала одним из ключевых узлов в глобальной ИИ-цепочке, а производители микросхем уже прямо говорят о напряженном балансе между спросом и предложением в 2026 году. Micron в марте заявила, что ИИ-спрос толкает рынок памяти вверх, а условия дефицита для DRAM и NAND могут сохраняться и в дальнейшем.

На этом фоне украинские ритейлеры ожидают, что эффект от более дорогих компонентов сильнее проявится тогда, когда в магазины начнет заходить техника, закупленная уже по новым ценам. Именно поэтому основное движение цен привязывают к апрелю-маю, хотя в отдельных категориях изменения могут ощущаться и раньше.

Какая техника под наибольшим риском подорожания

Самыми чувствительными к стоимости комплектующих остаются ноутбуки, планшеты, настольные компьютеры, смартфоны и смарт-часы. Отдельно давление от микросхем может задеть и телевизоры, даже если там рост будет выглядеть более умеренным.

Логика здесь проста: чем больше доля памяти, накопителей и прочей электронной начинки в себестоимости устройства, тем сильнее оно реагирует на глобальные изменения на рынке чипов. Для бюджетного сегмента это особенно болезненно, так как производителям и продавцам приходится либо поднимать цену, либо идти на компромиссы в характеристиках.

Бум искусственного интеллекта изменил саму структуру спроса на электронные компоненты. Крупные дата-центры и ИИ-серверы потребляют все больше памяти, а это оттягивает ресурсы рынка в сторону инфраструктурных заказов и усиливает дефицит для потребительской техники. Micron прямо назвала память стратегическим активом в эпоху ИИ, а в отраслевых оценках уже фигурирует устойчивый дефицит и для DRAM, и для NAND.

На уровне магазинов это уже сочетается с другим трендом: спрос на устройства с локальными ИИ-функциями растет, а часть покупателей готова платить больше за новые возможности. Именно поэтому премиальный сегмент может дорожать не только из-за себестоимости, но и из-за смещения спроса в сторону "более умных" моделей.

Кроме глобального рынка памяти, на украинские цены влияют и локальные факторы. Для импортной электроники особенно важными остаются колебания валютного курса, логистические расходы и общая инфляционная динамика. Все это усиливает внешнее давление от дорогих компонентов и делает технику дороже для конечного покупателя.

Мировой рынок электроники начал испытывать давление из-за роста спроса на компоненты со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта. В частности, цены на жесткие диски заметно поднялись, а отдельные модели за короткое время подорожали на десятки процентов.

Параллельно дорожают и чипы памяти, что уже заставляет производителей смартфонов пересматривать объемы поставок. Наибольшие корректировки коснулись крупных брендов, таких как Xiaomi, что дополнительно сигнализирует о напряженной ситуации в цепочках поставок.