Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Все гаджеты в Украине могут подорожать до 40% уже в апреле

Все гаджеты в Украине могут подорожать до 40% уже в апреле

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 10:34
Деньги в руках и гаджеты на столе. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Украинский рынок электроники входит в период, когда подорожание техники может стать заметным уже весной, по мере обновления складских запасов. Давление на цены формируют сразу несколько факторов: рост стоимости памяти и накопителей, высокий спрос со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта, а также курс валют, логистика и инфляция.

Об этом пишет hromadske.

Почему рынок начал реагировать именно сейчас

Память DRAM и NAND стала одним из ключевых узлов в глобальной ИИ-цепочке, а производители микросхем уже прямо говорят о напряженном балансе между спросом и предложением в 2026 году. Micron в марте заявила, что ИИ-спрос толкает рынок памяти вверх, а условия дефицита для DRAM и NAND могут сохраняться и в дальнейшем.

На этом фоне украинские ритейлеры ожидают, что эффект от более дорогих компонентов сильнее проявится тогда, когда в магазины начнет заходить техника, закупленная уже по новым ценам. Именно поэтому основное движение цен привязывают к апрелю-маю, хотя в отдельных категориях изменения могут ощущаться и раньше.

Какая техника под наибольшим риском подорожания

Самыми чувствительными к стоимости комплектующих остаются ноутбуки, планшеты, настольные компьютеры, смартфоны и смарт-часы. Отдельно давление от микросхем может задеть и телевизоры, даже если там рост будет выглядеть более умеренным.

Логика здесь проста: чем больше доля памяти, накопителей и прочей электронной начинки в себестоимости устройства, тем сильнее оно реагирует на глобальные изменения на рынке чипов. Для бюджетного сегмента это особенно болезненно, так как производителям и продавцам приходится либо поднимать цену, либо идти на компромиссы в характеристиках.

Бум искусственного интеллекта изменил саму структуру спроса на электронные компоненты. Крупные дата-центры и ИИ-серверы потребляют все больше памяти, а это оттягивает ресурсы рынка в сторону инфраструктурных заказов и усиливает дефицит для потребительской техники. Micron прямо назвала память стратегическим активом в эпоху ИИ, а в отраслевых оценках уже фигурирует устойчивый дефицит и для DRAM, и для NAND.

На уровне магазинов это уже сочетается с другим трендом: спрос на устройства с локальными ИИ-функциями растет, а часть покупателей готова платить больше за новые возможности. Именно поэтому премиальный сегмент может дорожать не только из-за себестоимости, но и из-за смещения спроса в сторону "более умных" моделей.

Кроме глобального рынка памяти, на украинские цены влияют и локальные факторы. Для импортной электроники особенно важными остаются колебания валютного курса, логистические расходы и общая инфляционная динамика. Все это усиливает внешнее давление от дорогих компонентов и делает технику дороже для конечного покупателя.

Мировой рынок электроники начал испытывать давление из-за роста спроса на компоненты со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта. В частности, цены на жесткие диски заметно поднялись, а отдельные модели за короткое время подорожали на десятки процентов.

Параллельно дорожают и чипы памяти, что уже заставляет производителей смартфонов пересматривать объемы поставок. Наибольшие корректировки коснулись крупных брендов, таких как Xiaomi, что дополнительно сигнализирует о напряженной ситуации в цепочках поставок.

искусственный интеллект цены на технику дефицит памяти
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации