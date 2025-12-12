Що не варто ставити біля Wi-Fi-роутера — головні "вбивці" сигналу

Wi-Fi-роутер на тумбочці. Фото: кадр з відео/YouTube

Повільне завантаження сторінок, "підвисання" відеодзвінків або лаги в онлайн-іграх не завжди означають проблеми з провайдером чи слабкий роутер. Іноді швидкість "вбивають" звичайні речі, які стоять надто близько до джерела Wi-Fi-сигналу.

Сайт Новини.LIVE розповідає біля чого не можна ставити роутер.

Що не можна тримати поруч із роутером, щоб не втрачати швидкість

Найчастіше заважає велика побутова техніка — особливо на кухні. Мікрохвильова піч здатна створювати сильні перешкоди, адже працює на частоті 2,4 ГГц, яку використовують і багато роутерів. Електромагнітне поле також можуть давати холодильники і пральні машини з потужними двигунами, через що радіохвилі спотворюються.

Ще одна проблема — масивні металеві предмети та дзеркала. Метал відбиває сигнал, тож якщо роутер стоїть у ніші металевого стелажа, біля столу з металевою основою або поруч із великим дзеркалом, покриття може стати нерівномірним. У кімнаті з'являються "мертві зони", де зв'язок зникає або стає нестабільним.

Вода теж суттєво поглинає радіохвилі. Тому акваріум, велика ваза з водою чи навіть повна пляшка, що стоїть на шляху сигналу, можуть стати бар'єром. З цієї ж причини невдалими місцями для роутера вважають кухню біля чайника та ванну кімнату.

На якість Wi-Fi впливають і предмети інтер'єру, які здаються безпечними. Густі кімнатні рослини у великих горщиках, щільні стопки книжок навколо пристрою або декоративні елементи з кераміки чи бетону частково "з'їдають" випромінювання. Роутеру важливо не стояти в тісному оточенні — навколо має бути вільний простір.

Окремо варто зважати на інші електронні пристрої. Старі радіотелефони, деякі бездротові колонки або дитячі радіоняні можуть створювати перехресні перешкоди (особливо якщо також працюють у діапазоні 2,4 ГГц). Навіть гірлянда з миготливими лампочками здатна погіршити зв'язок, якщо її контролер неякісний.

Найкраще місце для роутера — відкрита центральна точка квартири на висоті приблизно півтора метра. Пристрій не радять ховати в шафу, ставити за диван або класти на підлогу: бетонна основа помітно поглинає сигнал, спрямований вниз. Стіні також суттєво заважають поширенню Wi-Fi: гіпсокартон послаблює його, цегла ще більше, а залізобетонні опорні конструкції можуть майже повністю блокувати.

Якщо житло велике або має складне планування з багатьма кімнатами, виходом може стати Mesh-система. Це комплект із кількох пристроїв, що об'єднуються в одну мережу й забезпечують суцільне покриття без "мертвих" кутів.

Найпростіші дії, які допомагають одразу, — звільнити простір навколо роутера, відсунути його від великої техніки та металевих поверхонь і встановити вище на відкритій полиці. Іноді така перестановка повертає стабільність і швидкість інтернету без заміни обладнання та зайвих витрат.

