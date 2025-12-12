Что не стоит ставить возле Wi-Fi-роутера — главные "убийцы" сигнала

Wi-Fi-роутер на тумбочке. Фото: кадр из видео/YouTube

Медленная загрузка страниц, "подвисание" видеозвонков или лаги в онлайн-играх не всегда означают проблемы с провайдером или слабый роутер. Иногда скорость "убивают" обычные вещи, которые стоят слишком близко к источнику Wi-Fi-сигнала.

Сайт Новини.LIVE рассказывает возле чего нельзя ставить роутер.

Что нельзя держать рядом с роутером, чтобы не терять скорость

Чаще всего мешает крупная бытовая техника — особенно на кухне. Микроволновая печь способна создавать сильные помехи, ведь работает на частоте 2,4 ГГц, которую используют и многие роутеры. Электромагнитное поле также могут давать холодильники и стиральные машины с мощными двигателями, из-за чего радиоволны искажаются.

Еще одна проблема — массивные металлические предметы и зеркала. Металл отражает сигнал, так что если роутер стоит в нише металлического стеллажа, возле стола с металлическим основанием или рядом с большим зеркалом, покрытие может стать неравномерным. В комнате появляются "мертвые зоны", где связь исчезает или становится нестабильной.

Вода тоже существенно поглощает радиоволны. Поэтому аквариум, большая ваза с водой или даже полная бутылка, стоящая на пути сигнала, могут стать барьером. По этой же причине неудачными местами для роутера считают кухню возле чайника и ванную комнату.

На качество Wi-Fi влияют и предметы интерьера, которые кажутся безопасными. Густые комнатные растения в больших горшках, плотные стопки книг вокруг устройства или декоративные элементы из керамики или бетона частично "съедают" излучение. Роутеру важно не стоять в тесном окружении — вокруг должно быть свободное пространство.

Отдельно стоит учитывать другие электронные устройства. Старые радиотелефоны, некоторые беспроводные колонки или детские радионяни могут создавать перекрестные помехи (особенно если также работают в диапазоне 2,4 ГГц). Даже гирлянда с мигающими лампочками способна ухудшить связь, если ее контроллер некачественный.

Лучшее место для роутера — открытая центральная точка квартиры на высоте примерно полтора метра. Устройство не советуют прятать в шкаф, ставить за диван или класть на пол: бетонное основание заметно поглощает сигнал, направленный вниз. Стены также существенно мешают распространению Wi-Fi: гипсокартон ослабляет его, кирпич еще больше, а железобетонные опорные конструкции могут почти полностью блокировать.

Если жилье большое или имеет сложную планировку со многими комнатами, выходом может стать Mesh-система. Это комплект из нескольких устройств, объединяемых в одну сеть и обеспечивающих сплошное покрытие без "мертвых" углов.

Самые простые действия, которые помогают сразу, — освободить пространство вокруг роутера, отодвинуть его от крупной техники и металлических поверхностей и установить выше на открытой полке. Иногда такая перестановка возвращает стабильность и скорость интернета без замены оборудования и лишних затрат.

