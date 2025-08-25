Що не варто ставити біля Wi-Fi-роутера — 5 головних ворогів сигналу

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Стабільність домашнього Wi-Fi залежить не лише від тарифу, а й від того, що стоїть поруч із роутером. Деякі "сусіди" у вашій квартирі й справді здатні "вбивати" сигнал.

Сайт Новини.LIVE розповідає, біля чого не варто розміщувати Wi-Fi-роутер.

Метал і дзеркала

Радіохвилі Wi-Fi (2,4 і 5 ГГц) відбиваються від провідних поверхонь, як світло від дзеркала. Металеві шафи, сейфи чи дзеркала з напиленням створюють "мертві зони". У типових умовах швидкість перед дзеркалом може падати на 40-60% через інтерференцію прямої та відбитої хвилі.

Вода й великі рослини

Молекули води ефективно поглинають мікрохвилі. Акваріум на приблизно 50 л дає ослаблення на 15-20 дБ, а рослини з масивним листям (монстера, фікус) розсіюють до третини потужності завдяки високому вмісту вологи.

Побутова техніка

Мікрохвильові печі працюють на 2,45 ГГц — майже як Wi-Fi 2,4 ГГц, тому під час підігріву створюють завади. Старі холодильники генерують імпульсні перешкоди компресором, а LCD/LED-телевізори з металевою підкладкою можуть екранувати сигнал. Базове рішення — перейти на 5 ГГц (менше завад, але коротша дальність).

Горючі матеріали та перегрів

Під навантаженням корпус роутера нагрівається до 45-60 °C. Якщо засунути пристрій у нішу, оточити папером чи тканиною, термін служби скорочується до 40%, зростає ризик займання. Тримайте щонайменше 10 см вільного простору з усіх боків.

Місце біля ліжка

Потужність випромінювання роутера (до приблизно 100 мВт) у рази нижча, ніж у смартфона біля вуха, але мигтіння індикаторів здатне збивати вироблення мелатоніну. Оптимальна дистанція від спального місця — 2-3 м.

