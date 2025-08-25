Что не стоит ставить возле Wi-Fi-роутера — 5 главных врагов сигнала

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Стабильность домашнего Wi-Fi зависит не только от тарифа, но и от того, что стоит рядом с роутером. Некоторые "соседи" в вашей квартире действительно способны "убивать" сигнал.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, возле чего не стоит размещать Wi-Fi-роутер.

Металл и зеркала

Радиоволны Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) отражаются от проводящих поверхностей, как свет от зеркала. Металлические шкафы, сейфы или зеркала с напылением создают "мертвые зоны". В типичных условиях скорость перед зеркалом может падать на 40-60% из-за интерференции прямой и отраженной волны.

Вода и крупные растения

Молекулы воды эффективно поглощают микроволны. Аквариум на примерно 50 л дает ослабление на 15-20 дБ, а растения с массивными листьями (монстера, фикус) рассеивают до трети мощности благодаря высокому содержанию влаги.

Бытовая техника

Микроволновые печи работают на 2,45 ГГц — почти как Wi-Fi 2,4 ГГц, поэтому при подогреве создают помехи. Старые холодильники генерируют импульсные помехи компрессором, а LCD/LED-телевизоры с металлической подложкой могут экранировать сигнал. Базовое решение — перейти на 5 ГГц (меньше помех, но короче дальность).

Горючие материалы и перегрев

Под нагрузкой корпус роутера нагревается до 45-60 °C. Если засунуть устройство в нишу, окружить бумагой или тканью, срок службы сокращается до 40%, возрастает риск воспламенения. Держите не менее 10 см свободного пространства со всех сторон.

Место возле кровати

Мощность излучения роутера (до примерно 100 мВт) в разы ниже, чем у смартфона возле уха, но мигание индикаторов способно сбивать выработку мелатонина. Оптимальная дистанция от спального места — 2-3 м.

