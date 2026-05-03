Видаліть їх негайно: які повідомлення не можна зберігати на телефоні

Щодня на смартфон надходять десятки SMS і повідомлень у месенджерах, але частина з них може становити ризик для особистих даних і грошей. Деякі листування краще не зберігати в пам'яті телефона, адже у разі втрати пристрою вони можуть стати підказкою для шахраїв.

Повідомлення з логінами та паролями

Деякі сервіси після реєстрації або відновлення доступу надсилають логін і пароль у SMS. Це зручно для користувача, але небезпечно, якщо телефон потрапить до чужих рук.

Якщо зловмисник отримає доступ до таких повідомлень, він зможе зайти в акаунт без додаткових перешкод. Тому після отримання такі дані краще перенести в менеджер паролів, а саме повідомлення видалити.

Особисті листування та приватні фото

Приватні повідомлення, фото та інший чутливий контент теж не варто довго тримати у відкритих чатах. Якщо смартфон загубиться або його вкрадуть, така інформація може стати інструментом шантажу.

Особисті дані безпечніше видаляти або зберігати в захищених сховищах, а не залишати у звичайних SMS чи месенджерах без додаткового захисту.

SMS із підозрілими посиланнями

Окрема категорія ризику — повідомлення з підозрілими лінками. Шахраї часто маскують їх під термінові сповіщення від банків, служб доставки, мобільних операторів або інших сервісів.

Такі SMS краще не відкривати й не переходити за посиланнями. Найбезпечніший варіант — одразу видалити повідомлення, щоб випадково не натиснути на небезпечний лінк пізніше.

Посилання для входу в акаунти

Деякі сервіси надсилають посилання для авторизації або швидкого входу в особистий кабінет. Якщо таке повідомлення залишиться в телефоні, воно може стати додатковим ризиком у разі доступу сторонньої людини до пристрою.

Потрібне посилання краще зберігати лише в захищеному місці, а саме SMS або повідомлення в чаті — видаляти після використання.

Банківські SMS із залишком коштів

Одноразові коди підтвердження зазвичай діють лише кілька хвилин, тому самі по собі швидко втрачають актуальність. Інша справа — банківські повідомлення із залишком коштів, останніми цифрами картки або іншими деталями рахунку.

У разі втрати смартфона така інформація може допомогти шахраям краще зрозуміти фінансовий стан власника й використати ці дані в подальших схемах. Саме тому банківські SMS із чутливою інформацією краще видаляти одразу після перегляду.

