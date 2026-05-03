Удалите их немедленно: какие сообщения нельзя сохранять на телефоне

Ежедневно на смартфон поступают десятки SMS и сообщений в мессенджерах, но часть из них может представлять риск для личных данных и денег. Некоторые переписки лучше не хранить в памяти телефона, ведь в случае потери устройства они могут стать подсказкой для мошенников.

О таких сообщениях пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Сообщения с логинами и паролями

Некоторые сервисы после регистрации или восстановления доступа присылают логин и пароль в SMS. Это удобно для пользователя, но опасно, если телефон попадет в чужие руки.

Если злоумышленник получит доступ к таким сообщениям, он сможет зайти в аккаунт без дополнительных препятствий. Поэтому после получения такие данные лучше перенести в менеджер паролей, а само сообщение удалить.

Личные переписки и личные фото

Личные сообщения, фото и другой чувствительный контент тоже не стоит долго держать в открытых чатах. Если смартфон потеряется или его украдут, такая информация может стать инструментом шантажа.

Личные данные безопаснее удалять или хранить в защищенных хранилищах, а не оставлять в обычных SMS или мессенджерах без дополнительной защиты.

SMS с подозрительными ссылками

Отдельная категория риска — сообщения с подозрительными ссылками. Мошенники часто маскируют их под срочные уведомления от банков, служб доставки, мобильных операторов или других сервисов.

Такие SMS лучше не открывать и не переходить по ссылкам. Самый безопасный вариант — сразу удалить сообщение, чтобы случайно не нажать на опасную ссылку позже.

Ссылки для входа в аккаунты

Некоторые сервисы присылают ссылки для авторизации или быстрого входа в личный кабинет. Если такое сообщение останется в телефоне, оно может стать дополнительным риском в случае доступа постороннего человека к устройству.

Нужную ссылку лучше хранить только в защищенном месте, а само SMS или сообщение в чате — удалять после использования.

Банковские SMS с остатком средств

Одноразовые коды подтверждения обычно действуют всего несколько минут, поэтому сами по себе быстро теряют актуальность. Другое дело — банковские сообщения с остатком средств, последними цифрами карты или другими деталями счета.

В случае потери смартфона такая информация может помочь мошенникам лучше понять финансовое состояние владельца и использовать эти данные в дальнейших схемах. Именно поэтому банковские SMS с чувствительной информацией лучше удалять сразу после просмотра.

Ранее Новини.LIVE писали, что телефонные мошенники все чаще используют подмену номеров, международные коды и короткие форматы вызовов, чтобы создать впечатление надежности и заставить человека ответить. Один из самых простых способов снизить риск - внимательно проверять цифры номера еще до начала разговора, особенно если вызов выглядит необычно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что телефонных мошенников часто можно распознать не только по подозрительному номеру или манере общения, но и по типичным фразам, которые повторяются в разных схемах. Если во время звонка звучит хотя бы одна из таких фраз, лучше не продолжать диалог и не сообщать никаких личных или банковских данных.