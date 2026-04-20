Телефонные звонки, во время которых молчат: почему они опасны и как действовать

В Украине набирает обороты схема с так называемыми "молчаливыми" звонками, когда после ответа в трубке несколько секунд царит тишина. Такие вызовы часто используют не для мгновенного обмана, а для проверки, активен ли номер и отвечает ли на него реальный человек.

О том, для чего украинцев "атакуют" такими вызовами, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ZDNET.

Зачем мошенникам "молчаливые" звонки

Специалисты объясняют, что подобные вызовы обычно не являются случайностью или технической ошибкой. Чаще всего речь идет об автоматизированной проверке телефонных номеров с помощью специальных программ.

Такие системы могут одновременно обзванивать тысячи абонентов. На этом этапе мошенникам не нужно сразу выманивать деньги — их интересует лишь то, активен ли номер и отвечает ли на него живой человек. Если пользователь берет трубку, его номер фактически проходит проверку и попадает в базу как действительный.

После этого номер могут передать другим мошенническим группам или использовать для дальнейших атак. Именно поэтому один на первый взгляд безопасный звонок иногда становится началом гораздо более серьезных рисков.

Когда номер уже подтвержден как активный, может начаться следующий этап. Человек может столкнуться с фишинговыми звонками, попытками узнать банковские данные или сообщениями с вредоносными ссылками.

Иначе говоря, сама "молчаливая" проверка — это лишь начало. Ее задача состоит в том, чтобы отсеять неактивные номера и сформировать список тех абонентов, на которых стоит направить следующие мошеннические действия.

Почему после ответа иногда слышна тишина

Отдельная ситуация возникает тогда, когда после поднятия трубки несколько секунд нет никакой реакции, а затем появляется голос. Это часто связано с работой так называемых предиктивных систем набора.

Такие системы звонят большому количеству людей одновременно и подключают оператора только к тем, кто ответил. Если в этот момент свободного оператора нет, абонент слышит только тишину.

Распространенное опасение заключается в том, что злоумышленники могут записать голос и затем использовать его для оформления кредитов или других махинаций. Эксперты объясняют, что одного короткого слова недостаточно для создания полноценного биометрического образца.

Впрочем, полностью игнорировать риск тоже не стоит. Если часть персональных данных уже попала в чужие руки, запись голоса может стать еще одним дополнительным элементом в мошеннической схеме.

Как нужно вести себя во время таких звонков

Специалисты рекомендуют не затягивать разговор, если после ответа нет никакой реакции. В такой ситуации лучше сразу положить трубку, чтобы уменьшить вероятность того, что номер обозначат как активный.

Также советуют не говорить первым, если все же решили остаться на линии. Отдельно полезными могут быть приложения для блокировки спама вроде Truecaller, Hiya или RoboKiller. Еще один важный совет — не перезванивать на неизвестные номера, ведь это также может подтвердить активность номера или втянуть в другие схемы.

