Главная Технологии Звонят мошенники: не отвечайте на номера с этими цифрами

Звонят мошенники: не отвечайте на номера с этими цифрами

Дата публикации 17 апреля 2026 16:32
Как распознать телефонных мошенников: цифры в номере, на которые нельзя отвечать
Смартфон в руках и женщина разговаривает по телефону. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Телефонные мошенники все чаще используют подмену номеров, международные коды и короткие форматы вызовов, чтобы вызвать доверие и заставить человека взять трубку. Один из самых простых способов снизить риск — внимательно смотреть на цифры номера еще до ответа.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Какие номера могут использовать мошенники

Чтобы распознать подозрительный вызов, прежде всего стоит обращать внимание на первые цифры после знака "+", ведь именно они указывают на страну. Для Украины это +380, для Германии — +49. Если звонок поступает с незнакомого международного кода, это может быть попыткой замаскироваться под "зарубежный" контакт и ввести человека в заблуждение.

Осторожность стоит сохранять и с киевскими стационарными номерами. Формат +380 44 все чаще используют спамеры. Если у человека нет никаких дел в столице, отвечать на такой звонок без надобности не стоит.

Отдельное внимание стоит уделять и кодам мобильных операторов:

  • для "Киевстара" это +380 67, 68, 96, 97, 98 и 77;
  • для Vodafone — +380 50, 66, 95, 99 и 75;
  • для lifecell — +380 63, 73 и 93.

Если вызов поступает с нетипичным сочетанием цифр, это может быть поводом насторожиться.

Еще одна категория — короткие сервисные номера. Такими каналами действительно пользуются банки, мобильные операторы и крупные компании, но мошенники также часто копируют этот формат. Если звонок с короткого номера оказался неожиданным, безопаснее не отвечать сразу.

Мошенники все активнее переходят и в мессенджеры. В Viber или Telegram они могут звонить с одноразовых или чужих аккаунтов, не оставляя никакого текстового объяснения. В таких случаях вызов лучше проигнорировать, а сам контакт — проверить отдельно.

Ранее Новини.LIVE писали, что молчаливые звонки с неизвестных номеров не всегда являются случайными и в отдельных случаях могут быть частью мошеннической схемы по проверке активных абонентов. Если человек отвечает на такой вызов, его номер могут обозначить как действительный и в дальнейшем использовать для следующих этапов навязчивого или мошеннического обзвона.

Также Новини.LIVE рассказывали, что звонок с незнакомого номера, уверенный голос якобы "сотрудника банка" и сообщение о подозрительной операции давно стали типичным сценарием телефонного мошенничества в Украине. Используя давление, срочность и страх за собственные средства, злоумышленники все чаще заставляют людей самостоятельно передавать им деньги или конфиденциальные банковские данные.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
