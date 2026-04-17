Як розпізнати телефонних шахраїв: цифри в номері, на які не можна відповідати

Телефонні шахраї дедалі частіше використовують підміну номерів, міжнародні коди та короткі формати викликів, щоб викликати довіру й змусити людину взяти слухавку. Один із найпростіших способів знизити ризик — уважно дивитися на цифри номера ще до відповіді.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Які номери можуть використовувати шахраї

Щоб розпізнати підозрілий виклик, насамперед варто звертати увагу на перші цифри після знака "+", адже саме вони вказують на країну. Для України це +380, для Німеччини — +49. Якщо дзвінок надходить із незнайомого міжнародного коду, це може бути спробою замаскуватися під "закордонний" контакт і ввести людину в оману.

Обережність варто зберігати і з київськими стаціонарними номерами. Формат +380 44 дедалі частіше використовують спамери. Якщо у людини немає жодних справ у столиці, відповідати на такий дзвінок без потреби не варто.

Окрему увагу варто приділяти і кодам мобільних операторів:

для "Київстару" це +380 67, 68, 96, 97, 98 та 77;

для Vodafone — +380 50, 66, 95, 99 і 75;

для lifecell — +380 63, 73 та 93.

Якщо виклик надходить із нетиповим поєднанням цифр, це може бути приводом насторожитися.

Ще одна категорія — короткі сервісні номери. Такими каналами справді користуються банки, мобільні оператори та великі компанії, але шахраї також часто копіюють цей формат. Якщо дзвінок із короткого номера виявився неочікуваним, безпечніше не відповідати одразу.

Шахраї дедалі активніше переходять і в месенджери. У Viber чи Telegram вони можуть телефонувати з одноразових або чужих акаунтів, не залишаючи жодного текстового пояснення. У таких випадках виклик краще проігнорувати, а сам контакт — перевірити окремо.

Раніше Новини.LIVE писали, що мовчазні дзвінки з невідомих номерів не завжди є випадковими і в окремих випадках можуть бути частиною шахрайської схеми з перевірки активних абонентів. Якщо людина відповідає на такий виклик, її номер можуть позначити як дійсний і надалі використати для наступних етапів нав'язливого або шахрайського обдзвону.

Також Новини.LIVE розповідали, що дзвінок із незнайомого номера, впевнений голос нібито "співробітника банку" та повідомлення про підозрілу операцію давно стали типовим сценарієм телефонного шахрайства в Україні. Використовуючи тиск, терміновість і страх за власні кошти, зловмисники дедалі частіше змушують людей самостійно передавати їм гроші або конфіденційні банківські дані.