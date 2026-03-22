Як визначити, хто телефонує вам з незнайомого номера

Дзвінки з незнайомих номерів дедалі частіше змушують насторожитися, адже за ними можуть стояти як звичайні абоненти, так і шахраї. Водночас частину таких викликів можна перевірити ще до розмови, зокрема через месенджери, де номер уже прив'язаний до імені або профілю користувача.

Про це пише PMG.ua.

Як можна швидко перевірити незнайомий номер

Один із найпростіших способів — перевірити номер через Viber. Якщо людина зареєстрована в месенджері, сервіс може показати її ім'я або нікнейм, під яким цей номер використовується в додатку.

Для цього достатньо відкрити Viber, ввести номер, з якого надійшов дзвінок, і перейти до створення повідомлення. Якщо номер прив'язаний до профілю, додаток покаже, як власник позначений у системі.

Такий спосіб не дає повної гарантії, але дозволяє швидко зрозуміти, чи пов'язаний дзвінок із реальною людиною, яка використовує цей номер у звичному цифровому середовищі.

Окремо в Viber працює функція ідентифікації абонентів. Вона допомагає показувати інформацію про того, хто телефонує, навіть якщо цього номера немає у телефонній книзі користувача.

Система працює за рахунок зіставлення номера з базою, що формується на основі контактних даних у мережі користувачів месенджера. Якщо номер уже є в такій базі та до нього прив'язане певне ім'я, воно може відобразитися під час вхідного дзвінка.

Це дає змогу ще до відповіді краще оцінити, наскільки виклик має підозрілий вигляд, і швидше зрозуміти, чи варто брати слухавку.

Чому визначення спрацьовує не завжди

Попри зручність такого підходу, він не працює в кожному випадку. Ідентифікація може не спрацювати, якщо номера немає в базі, дзвінок здійснюється через стороннє програмне забезпечення або власник номера заборонив показ свого імені в налаштуваннях конфіденційності.

Саме тому навіть наявність такого інструмента не означає, що вдасться встановити кожного абонента без помилок. Але в багатьох випадках це все ж дає додаткову інформацію ще до початку розмови.

Телефонне шахрайство залишається однією з найпоширеніших загроз для користувачів, тому важливо перевіряти незнайомі номери ще до відповіді. Особливу увагу варто звертати на підозрілий формат номера або незвичні міжнародні коди.

SMS і повідомлення в месенджерах також можуть містити шахрайські елементи. Фахівці радять не зберігати підозрілі повідомлення та видаляти їх одразу після прочитання, щоб зменшити ризик витоку даних.