Головна Технології Телефонують і мовчать — у чому "схема" та чи можна відповідати

Телефонують і мовчать — у чому "схема" та чи можна відповідати

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 16:32
Незнайомі номери мовчать у слухавці — чому так роблять та чи можна відповідати
Кинута слухавка та чоловік, що розмовляє телефоном. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Мовчазні дзвінки з невідомих номерів можуть бути не випадковістю, а частиною шахрайської перевірки активних абонентів. Якщо людина відповідає, її номер можуть позначити як чинний і використати для наступних етапів обдзвону.

Про те, як працює така схема, пише ZDNET.

Читайте також:

Для чого телефонують і мовчать у трубку

Такі дзвінки зазвичай здійснюються масово. Аферисти або боти одночасно обдзвонюють велику кількість абонентів, щоб з'ясувати, які номери активні та чи відповідає на них реальна людина. Сам факт відповіді для них уже є сигналом, що номером користуються.

Після цього контакт можуть внести до окремої бази для подальшого використання. Надалі на такий номер можуть надходити фішингові дзвінки, спам або інші спроби шахрайського контакту. Також не виключаються атаки, пов'язані з доступом до електронної пошти, SIM-карти чи фінансових сервісів.

Окремо бувають ситуації, коли після паузи в слухавці хтось усе ж виходить на зв'язок. У таких випадках система може спочатку з'єднувати кілька номерів автоматично, а вже потім переводити того, хто відповів, на оператора. Це дає змогу охопити значно більшу кількість абонентів за короткий час.

Що означає відповідь на такий виклик

Ігнорування невідомих дзвінків часто вважають найпростішим способом уникнути ризику, хоча в такому разі можна пропустити і справді важливий дзвінок. Інший поширений варіант — відповісти, але не говорити першим.

Побоювання щодо слова "так" у розмові з незнайомцями також вважається одним із важливих застережень. Експерти вважають, що короткої фрази недостатньо, аби окремо використати запис голосу для складних шахрайських дій. Водночас вони не радять без потреби давати зловмисникам додатковий матеріал, якщо частина особистих даних уже могла опинитися під загрозою.

Як радять поводитися під час таких дзвінків

Фахівці називають кілька базових сценаріїв поведінки. Один із них — завершити виклик, якщо у відповідь чути лише тишу. Логіка такого підходу полягає в тому, що номер можуть не зарахувати до активних або не визнати пріоритетним для подальших спроб.

Ще один варіант — залишитися на лінії, але не говорити та вимкнути мікрофон. Якщо після цього в слухавці й далі тиша, це може свідчити про автоматичний спам-обдзвін, а не про реальний дзвінок від людини.

Крім того, для фільтрації подібних викликів рекомендують спеціальні мобільні застосунки, зокрема RoboKiller, Truecaller і Hiya. Такі сервіси працюють на основі позначок про спам, які залишають інші користувачі, та можуть автоматично блокувати підозрілі дзвінки.

Коли на телефон надходить виклик із незнайомого номера, не завжди йдеться про спам або шахрайство. Іноді це можуть бути знайомі, колеги чи родичі, які змінили номер або телефонують з іншого пристрою, тому варто спершу з'ясувати, хто саме намагається зв'язатися.

Водночас небезпеку можуть становити не лише дзвінки, а й повідомлення. Щодня користувачі отримують десятки SMS та повідомлень у месенджерах, і серед них можуть траплятися фішингові посилання або інші спроби виманити дані.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
