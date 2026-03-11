Звонят с незнакомых номеров и молчат — зачем так делают и что будет, если ответить

Брошенная трубка и мужчина, разговаривающий по телефону. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Безмолвные звонки с неизвестных номеров могут быть частью массовой проверки абонентов перед мошеннической атакой. Ответ на такой вызов способен показать злоумышленникам, что номер используется и на связи находится реальный человек.

О том, как работает такая схема, пишет ZDNET.

Для чего звонят и молчат в трубку

Такие звонки обычно осуществляются массово. Аферисты или боты одновременно обзванивают большое количество абонентов, чтобы выяснить, какие номера активны и отвечает ли на них реальный человек. Сам факт ответа для них уже является сигналом, что номером пользуются.

После этого контакт могут внести в отдельную базу для дальнейшего использования. В дальнейшем на такой номер могут поступать фишинговые звонки, спам или другие попытки мошеннического контакта. Также не исключаются атаки, связанные с доступом к электронной почте, SIM-карте или финансовым сервисам.

Отдельно бывают ситуации, когда после паузы в трубке кто-то все же выходит на связь. В таких случаях система может сначала соединять несколько номеров автоматически, а уже потом переводить ответившего на оператора. Это позволяет охватить значительно большее количество абонентов за короткое время.

Что означает ответ на такой вызов

Игнорирование неизвестных звонков часто считают самым простым способом избежать риска, хотя в таком случае можно пропустить и действительно важный звонок. Другой распространенный вариант — ответить, но не говорить первым.

Опасения относительно слова "да" в разговоре с незнакомцами также считается одним из важных предостережений. Эксперты считают, что короткой фразы недостаточно, чтобы отдельно использовать запись голоса для сложных мошеннических действий. В то же время они не советуют без надобности давать злоумышленникам дополнительный материал, если часть личных данных уже могла оказаться под угрозой.

Как советуют вести себя во время таких звонков

Специалисты называют несколько базовых сценариев поведения. Один из них — завершить вызов, если в ответ слышна только тишина. Логика такого подхода заключается в том, что номер могут не причислить к активным или не признать приоритетным для дальнейших попыток.

Еще один вариант — остаться на линии, но не говорить и выключить микрофон. Если после этого в трубке и дальше тишина, это может свидетельствовать об автоматическом спам-обзвоне, а не о реальном звонке от человека.

Кроме того, для фильтрации подобных вызовов рекомендуют специальные мобильные приложения, в частности RoboKiller, Truecaller и Hiya. Такие сервисы работают на основе отметок о спаме, которые оставляют другие пользователи, и могут автоматически блокировать подозрительные звонки.

Когда на телефон поступает вызов с незнакомого номера, не всегда речь идет о спаме или мошенничестве. Иногда это могут быть знакомые, коллеги или родственники, которые сменили номер или звонят с другого устройства, поэтому стоит сначала выяснить, кто именно пытается связаться.

В то же время опасность могут представлять не только звонки, но и сообщения. Ежедневно пользователи получают десятки SMS и сообщений в мессенджерах, и среди них могут попадаться фишинговые ссылки или другие попытки выманить данные.