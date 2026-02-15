Видео
Главная Технологии Как определить, кто звонит вам с незнакомого номера

Как определить, кто звонит вам с незнакомого номера

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 12:32
Как узнать, кто звонит с незнакомого номера — простой способ
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Если вам регулярно звонят с незнакомых номеров, важно быстро понять, кто именно пытается связаться. "Неизвестный" не всегда означает опасность: иногда это могут быть знакомые или родные, которые просто сменили номер.

Об этом пишет PMG.ua.

Читайте также:

Как проверить незнакомый номер через Viber

Один из самых простых способов — проверить номер в Viber. Если абонент это реальный человек с профилем в мессенджере, сервис может показать имя или никнейм прямо во время проверки.

Для этого достаточно открыть Viber, ввести номер, с которого поступал звонок, и нажать "Написать". После этого приложение отобразит имя (или ник), под которым владелец номера зарегистрирован в сервисе.

В Rakuten Viber также есть интеллектуальная функция "Идентификация абонентов" — она может подсказывать, кто звонит, даже если номера нет в вашей телефонной книге. Функция работает благодаря обмену контактными данными между пользователями мессенджера и формированию общей базы номеров с соответствующими именами. При входящем звонке система сверяет номер с этой базой и, если находит совпадение, показывает имя абонента — это помогает быстрее решить, отвечать или нет.

Иногда "Идентификация абонента" может не сработать. В частности, если:

  • номера нет в базе;
  • звонок осуществляется через стороннее программное обеспечение;
  • пользователь в настройках конфиденциальности запретил показ своего имени.

Такой подход не дает стопроцентной гарантии для каждого звонка, но заметно повышает шансы сразу увидеть имя абонента и быстро оценить риски разговора.

Напомним, телефонные мошенники все чаще подменяют номера, маскируя вызовы под "обычные" с международными кодами или в привычном украинском формате. Один из самых простых способов защититься — не отвечать на подозрительные звонки и внимательно проверять код и структуру номера перед тем, как поднять трубку.

Также мы писали, что ежедневно на смартфон поступают десятки SMS и сообщений в мессенджерах, однако часть из них может представлять реальную угрозу для персональных данных и средств. Специалисты рекомендуют не сохранять отдельные типы таких сообщений и удалять их сразу после прочтения.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
