Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Звонят мошенники — не отвечайте на номера с этими цифрами

Звонят мошенники — не отвечайте на номера с этими цифрами

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 06:32
Как распознать мошенников — цифры в номере, на которые нельзя отвечать
Смартфон в руках. Фото: Pexels

Телефонные аферисты все чаще маскируют вызовы под "обычные" номера — от международных кодов до знакомых украинских форматов. Один из самых простых способов обезопасить себя — не отвечать на подозрительные звонки и проверять код и структуру номера перед тем, как брать трубку.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Какие цифры в номере должны насторожить

Первые символы после знака "+" показывают страну, из которой поступает вызов. Для Украины это +380, а, например, для Германии — +49. Если звонит незнакомый номер с международным кодом, особенно когда вы не ожидали звонка из-за границы, это может быть попыткой ввести в заблуждение, создав видимость "зарубежного" контакта.

Отдельное внимание советуют уделять и киевским стационарным номерам с кодом +380 44 — этот формат все чаще используют спамеры. Когда у вас нет дел в столице, ответ на такой звонок стоит хорошо взвесить.

В Украине давно известны коды мобильных операторов:

  • у Киевстар это +380 67, 68, 96, 97, 98 и 77;
  • у Vodafone — +380 50, 66, 95, 99 и 75;
  • у Lifecell — +380 63, 73 и 93.

Если вызов поступает с нетипичным сочетанием цифр или "странным" форматом, возрастает риск, что на линии мошенники.

Осторожность также нужна при звонках с коротких сервисных номеров. Банки, мобильные операторы и крупные компании действительно могут звонить с таких номеров, однако аферисты нередко копируют подобный формат. Если вы не ждали звонка, безопаснее его проигнорировать.

Еще один распространенный сценарий — вызовы через мессенджеры. В Viber или Telegram мошенники могут звонить с чужих или одноразовых аккаунтов и не объяснять причину звонка сообщением. В такой ситуации лучше не отвечать сразу, а при необходимости проверить контакт отдельно.

Напомним, чужой смартфон может превратиться для мошенников в настоящую "золотую жилу", если на нем хранятся данные, открывающие доступ к интернет-банкингу или позволяющие оформить кредит на имя владельца. Даже внимательные пользователи нередко недооценивают эти риски, а такая неосмотрительность иногда завершается ощутимыми финансовыми потерями.

Также мы писали, что в Украине значительная часть случаев платежного мошенничества происходит именно в интернете. Злоумышленники выманивают у граждан данные банковских карт, коды, логины и пароли, рассылая фишинговые ссылки на поддельные сайты.

телефоны мошенничество личные данные звонки мобильный оператор номер телефона
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации