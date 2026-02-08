Как распознать мошенников — цифры в номере, на которые нельзя отвечать

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Телефонные аферисты все чаще маскируют вызовы под "обычные" номера — от международных кодов до знакомых украинских форматов. Один из самых простых способов обезопасить себя — не отвечать на подозрительные звонки и проверять код и структуру номера перед тем, как брать трубку.

Об этом пишет ТСН.

Какие цифры в номере должны насторожить

Первые символы после знака "+" показывают страну, из которой поступает вызов. Для Украины это +380, а, например, для Германии — +49. Если звонит незнакомый номер с международным кодом, особенно когда вы не ожидали звонка из-за границы, это может быть попыткой ввести в заблуждение, создав видимость "зарубежного" контакта.

Отдельное внимание советуют уделять и киевским стационарным номерам с кодом +380 44 — этот формат все чаще используют спамеры. Когда у вас нет дел в столице, ответ на такой звонок стоит хорошо взвесить.

В Украине давно известны коды мобильных операторов:

у Киевстар это +380 67, 68, 96, 97, 98 и 77;

у Vodafone — +380 50, 66, 95, 99 и 75;

у Lifecell — +380 63, 73 и 93.

Если вызов поступает с нетипичным сочетанием цифр или "странным" форматом, возрастает риск, что на линии мошенники.

Осторожность также нужна при звонках с коротких сервисных номеров. Банки, мобильные операторы и крупные компании действительно могут звонить с таких номеров, однако аферисты нередко копируют подобный формат. Если вы не ждали звонка, безопаснее его проигнорировать.

Еще один распространенный сценарий — вызовы через мессенджеры. В Viber или Telegram мошенники могут звонить с чужих или одноразовых аккаунтов и не объяснять причину звонка сообщением. В такой ситуации лучше не отвечать сразу, а при необходимости проверить контакт отдельно.

Напомним, чужой смартфон может превратиться для мошенников в настоящую "золотую жилу", если на нем хранятся данные, открывающие доступ к интернет-банкингу или позволяющие оформить кредит на имя владельца. Даже внимательные пользователи нередко недооценивают эти риски, а такая неосмотрительность иногда завершается ощутимыми финансовыми потерями.

Также мы писали, что в Украине значительная часть случаев платежного мошенничества происходит именно в интернете. Злоумышленники выманивают у граждан данные банковских карт, коды, логины и пароли, рассылая фишинговые ссылки на поддельные сайты.