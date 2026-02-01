Какие SMS и фото нельзя хранить в смартфоне — рискуете потерять деньги

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Чужой смартфон может стать для мошенников настоящей "золотой жилой", если в нем есть информация, открывающая доступ к интернет-банкингу или дающая достаточно данных для оформления кредита на имя владельца. Даже осторожные пользователи часто недооценивают риски, а такая беспечность иногда заканчивается ощутимыми финансовыми потерями.

О том, какие сообщения и снимки стоит удалять сразу, пишут "Економічні новини".

Реклама

Читайте также:

Какие SMS нельзя хранить в телефоне

Прежде всего стоит избавляться от сообщений, в которых есть персональные данные: фамилия, имя и отчество, номер паспорта или идентификационного кода, домашний адрес. Если такие данные остаются в SMS, в случае доступа к телефону злоумышленник получает готовую "сборку" для дальнейших махинаций.

Отдельный риск — сообщения, где прямо или косвенно есть банковская информация. Опасно держать SMS с номером банковской карты, а также любые упоминания о PIN-коде или CVC (трехзначный код на обороте карты). Даже если кажется, что это "старое сообщение и уже не актуально", оно все равно может стать подсказкой для атаки на ваши финансы.

Также стоит внимательно просмотреть SMS, в которых может содержаться ответ на секретный вопрос для восстановления доступа к аккаунтам — банковским или любым другим. Иногда это выглядит невинно, но для мошенников такая деталь может стать ключом к восстановлению пароля.

Отдельно — одноразовые коды от банка. Их часто воспринимают как безобидные, но лучше не накапливать такие сообщения: лишняя "зацепка" в телефоне упрощает злоумышленникам поиск слабого места.

Какие фото нельзя хранить в телефоне

В первую очередь — фотографии документов, где хорошо видны номера и другие важные реквизиты. Снимок любого документа может быть использован в корыстных целях: например, для взлома учетной записи или для создания фейкового профиля от вашего имени на сторонних сервисах.

Осторожности требуют и скриншоты, которые люди делают "для себя": с персональными данными, деталями переписки или подтверждениями. Опасно хранить в смартфоне скриншоты переписки с банками, коды подтверждения, электронные билеты, чеки и квитанции — все, что может подсказать мошенникам ваши данные или логику доступа к сервисам.

Стоит проверить и то, что вы отправляете сами себе и сохраняете в "Сохраненных" в мессенджерах. Так же полезно "почистить" приложение "Заметки", где часто остаются фрагменты паролей, коды или важные данные, записанные на скорую руку.

Наведя порядок в файлах и сообщениях, нужно очистить корзину смартфона — иначе удаленные данные могут оставаться там еще неделями. Кроме этого, важно проверить резервные копии в Google Drive, iCloud или других сервисах, где информация иногда сохраняется автоматически, даже если вы убрали ее с телефона.

Напомним, сделать фото паспорта для риелтора, сохранить скриншот с номером банковской карты или записать ИНН в заметках — привычная часть повседневного пользования смартфоном. В то же время вместе с удобством устройство постепенно превращается в хранилище конфиденциальной информации, к которой могут получить доступ как сторонние сервисы, так и злоумышленники.

Также мы писали, что пользователи Viber нередко стремятся сделать свой профиль менее заметным и ограничить доступ к личным данным. В приложении можно скрыть сетевой статус и отключить подтверждение прочтения сообщений, что помогает повысить уровень приватности в повседневном общении.