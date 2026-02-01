Відео
Україна
Видаліть ці SMS і фото зі смартфона, щоб не втратити гроші

Видаліть ці SMS і фото зі смартфона, щоб не втратити гроші

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 16:32
Які SMS і фото не можна зберігати в смартфоні — ризикуєте втратити гроші
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Чужий смартфон може стати для шахраїв справжньою "золотою жилою", якщо в ньому є інформація, що відкриває доступ до інтернет-банкінгу або дає достатньо даних для оформлення кредиту на ім'я власника. Навіть обережні користувачі часто недооцінюють ризики, а така безпечність інколи закінчується відчутними фінансовими втратами.

Про те, які повідомлення та знімки варто видаляти одразу, пишуть "Економічні новини".

Читайте також:

Які SMS не можна зберігати в телефоні

Перш за все варто позбавлятися повідомлень, у яких є персональні дані: прізвище, ім'я та по батькові, номер паспорта чи ідентифікаційного коду, домашня адреса. Якщо такі дані залишаються в SMS, у разі доступу до телефона зловмисник отримує готову "збірку" для подальших махінацій.

Окремий ризик — повідомлення, де прямо або опосередковано є банківська інформація. Небезпечно тримати SMS із номером банківської картки, а також будь-які згадки про PIN-код чи CVC (тризначний код на звороті картки). Навіть якщо здається, що це "старе повідомлення і вже не актуальне", воно все одно може стати підказкою для атаки на ваші фінанси.

Також варто уважно переглянути SMS, у яких може міститися відповідь на секретне запитання для відновлення доступу до акаунтів — банківських або будь-яких інших. Інколи це має невинний вигляд, але для шахраїв така деталь може стати ключем до відновлення пароля.

Окремо — одноразові коди від банку. Їх часто сприймають як нешкідливі, але краще не накопичувати такі повідомлення: зайва "зачіпка" в телефоні спрощує зловмисникам пошук слабкого місця.

Які фото не можна зберігати в телефоні

Найперше — фотографії документів, де добре видно номери та інші важливі реквізити. Знімок будь-якого документа може бути використаний у корисливих цілях: наприклад, для злому облікового запису або для створення фейкового профілю від вашого імені на сторонніх сервісах.

Обережності потребують і скриншоти, які люди роблять "для себе": з персональними даними, деталями листування чи підтвердженнями. Небезпечно зберігати в смартфоні скриншоти листування із банками, коди підтвердження, електронні квитки, чеки та квитанції — усе, що може підказати шахраям ваші дані або логіку доступу до сервісів.

Варто перевірити і те, що ви надсилаєте самі собі та зберігаєте в "Збережених" у месенджерах. Так само корисно "почистити" додаток "Нотатки", де часто лишаються фрагменти паролів, коди чи важливі дані, записані нашвидкуруч.

Навівши лад у файлах і повідомленнях, потрібно очистити кошик смартфона — інакше видалені дані можуть залишатися там ще тижнями. Крім цього, важливо перевірити резервні копії в Google Drive, iCloud або інших сервісах, де інформація іноді зберігається автоматично, навіть якщо ви прибрали її з телефона.

Нагадаємо, зробити фото паспорта для рієлтора, зберегти скриншот із номером банківської картки чи записати ІПН у нотатках — звична частина повсякденного користування смартфоном. Водночас разом зі зручністю пристрій поступово перетворюється на сховище конфіденційної інформації, до якої можуть отримати доступ як сторонні сервіси, так і зловмисники.

Також ми писали, що користувачі Viber нерідко прагнуть зробити свій профіль менш помітним і обмежити доступ до особистих даних. У застосунку можна приховати мережевий статус і вимкнути підтвердження прочитання повідомлень, що допомагає підвищити рівень приватності у повсякденному спілкуванні.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
