Як розпізнати шахраїв — цифри в номері, на які не можна відповідати

Телефонні аферисти все частіше маскують виклики під "звичайні" номери — від міжнародних кодів до знайомих українських форматів. Один із найпростіших способів убезпечитися — не відповідати на підозрілі дзвінки та перевіряти код і структуру номера перед тим, як брати слухавку.

Які цифри в номері мають насторожити

Перші символи після знака "+" показують країну, з якої надходить виклик. Для України це +380, а, наприклад, для Німеччини — +49. Якщо телефонує незнайомий номер із міжнародним кодом, особливо коли ви не очікували дзвінка з-за кордону, це може бути спробою ввести в оману, створивши видимість "закордонного" контакту.

Окрему увагу радять приділяти й київським стаціонарним номерам із кодом +380 44 — цей формат дедалі частіше використовують спамери. Коли у вас немає справ у столиці, відповідь на такий дзвінок варто добре зважити.

В Україні давно відомі коди мобільних операторів:

у Київстар це +380 67, 68, 96, 97, 98 та 77;

у Vodafone — +380 50, 66, 95, 99 і 75;

у Lifecell — +380 63, 73 та 93.

Якщо виклик надходить із нетиповим поєднанням цифр або "дивним" форматом, зростає ризик, що на лінії шахраї.

Обережність також потрібна під час дзвінків із коротких сервісних номерів. Банки, мобільні оператори та великі компанії справді можуть телефонувати з таких номерів, однак аферисти нерідко копіюють подібний формат. Якщо ви не чекали дзвінка, безпечніше його проігнорувати.

Ще один поширений сценарій — виклики через месенджери. У Viber або Telegram шахраї можуть телефонувати з чужих чи одноразових акаунтів і не пояснювати причину дзвінка повідомленням. У такій ситуації краще не відповідати одразу, а за потреби перевірити контакт окремо.

Нагадаємо, чужий смартфон може перетворитися для шахраїв на справжню "золоту жилу", якщо на ньому зберігаються дані, що відкривають доступ до інтернет-банкінгу або дозволяють оформити кредит на ім'я власника. Навіть уважні користувачі нерідко недооцінюють ці ризики, а така необачність інколи завершується відчутними фінансовими втратами.

Також ми писали, що в Україні значна частина випадків платіжного шахрайства відбувається саме в інтернеті. Зловмисники виманюють у громадян дані банківських карток, коди, логіни та паролі, розсилаючи фішингові посилання на підроблені сайти.