Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Як визначити, хто телефонує вам з незнайомого номера

Як визначити, хто телефонує вам з незнайомого номера

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 12:32
Як дізнатись, хто телефонує з незнайомого номера — простий спосіб
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Якщо вам регулярно телефонують із незнайомих номерів, важливо швидко зрозуміти, хто саме намагається зв'язатися. "Невідомий" не завжди означає небезпеку: інколи це можуть бути знайомі або рідні, які просто змінили номер.

Про це пише PMG.ua.

Реклама
Читайте також:

Як перевірити незнайомий номер через Viber

Один із найпростіших способів — перевірити номер у Viber. Якщо абонент це реальна людина з профілем у месенджері, сервіс може показати ім'я або нікнейм прямо під час перевірки.

Для цього достатньо відкрити Viber, ввести номер, з якого надходив дзвінок, і натиснути "Написати". Після цього застосунок відобразить ім'я (або нік), під яким власник номера зареєстрований у сервісі.

У Rakuten Viber також є інтелектуальна функція "Ідентифікація абонентів" — вона може підказувати, хто телефонує, навіть якщо номера немає у вашій телефонній книзі. Функція працює завдяки обміну контактними даними між користувачами месенджера та формуванню спільної бази номерів із відповідними іменами. Під час вхідного дзвінка система звіряє номер із цією базою і, якщо знаходить збіг, показує ім'я абонента — це допомагає швидше вирішити, відповідати чи ні.

Іноді "Ідентифікація абонента" може не спрацювати. Зокрема, якщо:

  • номера немає у базі;
  • дзвінок здійснюється через стороннє програмне забезпечення;
  • користувач у налаштуваннях конфіденційності заборонив показ свого імені.

Такий підхід не дає стовідсоткової гарантії для кожного дзвінка, але помітно підвищує шанси одразу побачити ім'я абонента й швидко оцінити ризики розмови.

Нагадаємо, телефонні шахраї дедалі частіше підміняють номери, маскуючи виклики під "звичайні" із міжнародними кодами або у звичному українському форматі. Один із найпростіших способів захиститися — не відповідати на підозрілі дзвінки та уважно перевіряти код і структуру номера перед тим, як підняти слухавку.

Також ми писали, що щодня на смартфон надходять десятки SMS і повідомлень у месенджерах, однак частина з них може становити реальну загрозу для персональних даних і коштів. Фахівці рекомендують не зберігати окремі типи таких повідомлень і видаляти їх одразу після прочитання.

телефони шахрайство Viber дзвінки мобільний оператор функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації