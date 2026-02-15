Як дізнатись, хто телефонує з незнайомого номера — простий спосіб

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Якщо вам регулярно телефонують із незнайомих номерів, важливо швидко зрозуміти, хто саме намагається зв'язатися. "Невідомий" не завжди означає небезпеку: інколи це можуть бути знайомі або рідні, які просто змінили номер.

Як перевірити незнайомий номер через Viber

Один із найпростіших способів — перевірити номер у Viber. Якщо абонент це реальна людина з профілем у месенджері, сервіс може показати ім'я або нікнейм прямо під час перевірки.

Для цього достатньо відкрити Viber, ввести номер, з якого надходив дзвінок, і натиснути "Написати". Після цього застосунок відобразить ім'я (або нік), під яким власник номера зареєстрований у сервісі.

У Rakuten Viber також є інтелектуальна функція "Ідентифікація абонентів" — вона може підказувати, хто телефонує, навіть якщо номера немає у вашій телефонній книзі. Функція працює завдяки обміну контактними даними між користувачами месенджера та формуванню спільної бази номерів із відповідними іменами. Під час вхідного дзвінка система звіряє номер із цією базою і, якщо знаходить збіг, показує ім'я абонента — це допомагає швидше вирішити, відповідати чи ні.

Іноді "Ідентифікація абонента" може не спрацювати. Зокрема, якщо:

номера немає у базі;

дзвінок здійснюється через стороннє програмне забезпечення;

користувач у налаштуваннях конфіденційності заборонив показ свого імені.

Такий підхід не дає стовідсоткової гарантії для кожного дзвінка, але помітно підвищує шанси одразу побачити ім'я абонента й швидко оцінити ризики розмови.

Нагадаємо, телефонні шахраї дедалі частіше підміняють номери, маскуючи виклики під "звичайні" із міжнародними кодами або у звичному українському форматі. Один із найпростіших способів захиститися — не відповідати на підозрілі дзвінки та уважно перевіряти код і структуру номера перед тим, як підняти слухавку.

