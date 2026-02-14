Телефонні дзвінки, під час яких мовчать — чому вони небезпечні та як діяти

Стаціонарний телефон зі знятою слухавкою. Фото: Unsplash

Українці дедалі частіше отримують дзвінки з невідомих номерів, коли у слухавці — тиша, а з'єднання швидко обривається. Такі "німі" виклики можуть бути частиною шахрайських схем, тож ігнорувати ризики не варто.

Чому незнайомі номери телефонують і мовчать

"Німі" дзвінки — поширений прийом телефонних аферистів: абонент підіймає слухавку, але у відповідь не чує жодного слова, а за кілька секунд або хвилин виклик завершується.

Сенс таких дзвінків зазвичай зводиться до двох цілей. Перша — перевірити, чи номер активний: якщо людина відповіла, це означає, що номером користуються, і його можна "позначити" для подальших спроб обману.

Друга — отримати запис голосу. Коли людина намагається з'ясувати, хто телефонує, вона вимовляє кілька коротких фраз і цього може вистачити, щоб згодом використати технології на основі штучного інтелекту для імітації голосу в інших схемах.

Іноді "німі" дзвінки розраховані на іншу реакцію — щоб абонент передзвонив. У такому випадку є ризик втратити кошти з рахунку, інколи й значні суми.

Як уберегтися від таких викликів

Найпростіша тактика — не відповідати на дзвінки з незнайомих номерів. Для шахраїв нецікаві контакти, де не беруть слухавку, адже так вони не можуть ні підтвердити активність номера, ні почути голос.

Водночас не кожен дзвінок із невідомого номера обов'язково означає шахрайство: це може бути людина, яка тимчасово користується іншим телефоном, або хтось, хто втратив доступ до свого номера. Тому рішення відповідати чи ні залишається за вами.

Якщо ж ви підняли слухавку й одразу почули тишу, краще не продовжувати розмову та завершити виклик. Після цього підозрілий номер варто додати до "чорного списку", щоб він більше не міг вам телефонувати.

