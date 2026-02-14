Відео
Головна Технології Українцям дзвонять шахраї і мовчать — навіщо вони це роблять

Українцям дзвонять шахраї і мовчать — навіщо вони це роблять

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 16:32
Телефонні дзвінки, під час яких мовчать — чому вони небезпечні та як діяти
Стаціонарний телефон зі знятою слухавкою. Фото: Unsplash

Українці дедалі частіше отримують дзвінки з невідомих номерів, коли у слухавці — тиша, а з'єднання швидко обривається. Такі "німі" виклики можуть бути частиною шахрайських схем, тож ігнорувати ризики не варто.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Чому незнайомі номери телефонують і мовчать

"Німі" дзвінки — поширений прийом телефонних аферистів: абонент підіймає слухавку, але у відповідь не чує жодного слова, а за кілька секунд або хвилин виклик завершується.

Сенс таких дзвінків зазвичай зводиться до двох цілей. Перша — перевірити, чи номер активний: якщо людина відповіла, це означає, що номером користуються, і його можна "позначити" для подальших спроб обману.

Друга — отримати запис голосу. Коли людина намагається з'ясувати, хто телефонує, вона вимовляє кілька коротких фраз і цього може вистачити, щоб згодом використати технології на основі штучного інтелекту для імітації голосу в інших схемах.

Іноді "німі" дзвінки розраховані на іншу реакцію — щоб абонент передзвонив. У такому випадку є ризик втратити кошти з рахунку, інколи й значні суми.

Як уберегтися від таких викликів

Найпростіша тактика — не відповідати на дзвінки з незнайомих номерів. Для шахраїв нецікаві контакти, де не беруть слухавку, адже так вони не можуть ні підтвердити активність номера, ні почути голос.

Водночас не кожен дзвінок із невідомого номера обов'язково означає шахрайство: це може бути людина, яка тимчасово користується іншим телефоном, або хтось, хто втратив доступ до свого номера. Тому рішення відповідати чи ні залишається за вами.

Якщо ж ви підняли слухавку й одразу почули тишу, краще не продовжувати розмову та завершити виклик. Після цього підозрілий номер варто додати до "чорного списку", щоб він більше не міг вам телефонувати.

Нагадаємо, щодня на смартфон надходять десятки SMS і повідомлень у месенджерах, однак частина з них може становити реальну загрозу для персональних даних і коштів. Фахівці рекомендують не зберігати окремі типи таких повідомлень і видаляти їх одразу після ознайомлення.

Також ми писали, що смартфони підтримують дзвінки через Wi-Fi без використання сторонніх месенджерів — це стандартна функція, про яку знають не всі користувачі. Вона стає особливо корисною, коли мобільний сигнал слабкий або відсутній, адже виклики здійснюються через інтернет-з'єднання.

українці телефони шахрайство дзвінки безпека
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
