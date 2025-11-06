Дзвінки через Wi-Fi без додатків — як працює VoWiFi на Android і iPhone

Дзвінки через Wi-Fi — як працює функція VoWiFi в Україні
Смартфони вміють телефонувати через Wi-Fi без жодних месенджерів — це стандартна функція, про яку знають не всі. Вона рятує, коли стільниковий сигнал слабкий або відсутній, адже виклики проходять через інтернет.
Про це пише UkrMedia.
Що таке VoWiFi та як воно працює
VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — це можливість здійснювати й приймати звичайні телефонні дзвінки через бездротову мережу, навіть якщо мобільної мережі не видно. На відміну від месенджерів, додаткові застосунки не потрібні: ви телефонуєте на мобільні чи міські номери як зазвичай, а маршрут трафіку просто змінюється. Коли базова станція недосяжна — наприклад, у підвалі — виклик іде через Wi-Fi, і розмова відбувається без збоїв.
Починаючи з грудня 2024 року, українські абоненти 4G у трьох найбільших операторів за наявності сучасного смартфона можуть користуватися цією послугою. Тарифи залишаються тими самими, що й для викликів у стільниковій мережі, однак важливо, щоб модель телефона входила до списку підтримуваних у мережі вашого оператора.
Окремий плюс — роумінг. Якщо ви телефонуєте додому з-за кордону через VoWiFi, виклики тарифікуються так, ніби ви перебуваєте в Україні.
Як увімкнути дзвінки через Wi-Fi
Перед активацією переконайтеся, що функцію підтримують і ваш смартфон, і мобільний оператор, а SIM-картка працює в 4G. Якщо SIM застаріла, її можна безплатно замінити у салоні оператора.
На Android увімкнення знайдете в системних налаштуваннях: відкрийте "Налаштування", далі "Підключення", оберіть "Виклики через Wi-Fi" та активуйте опцію. Там же можна визначити пріоритет: перемикатися на VoWiFi лише за відсутності мобільної мережі або переходити на дзвінки через Wi-Fi автоматично.
На iPhone зайдіть у "Параметри", відкрийте "Стільникові дані", за потреби виберіть потрібний номер у розділі "SIM-картки", торкніться "Виклики через Wi-Fi" і увімкніть "Виклики через Wi-Fi, цей iPhone".
Після активації на екрані з'явиться відповідний індикатор — піктограма слухавки з хвилями Wi-Fi або напис VoWiFi. Це означає, що інтернет-виклики готові до роботи.
