Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Дзвінки через Wi-Fi — як працює функція VoWiFi в Україні

Дзвінки через Wi-Fi — як працює функція VoWiFi в Україні

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 16:32
Оновлено: 16:55
Дзвінки через Wi-Fi без додатків — як працює VoWiFi на Android і iPhone
Значок Wi-Fi на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Смартфони вміють телефонувати через Wi-Fi без жодних месенджерів — це стандартна функція, про яку знають не всі. Вона рятує, коли стільниковий сигнал слабкий або відсутній, адже виклики проходять через інтернет.

Про це пише UkrMedia.

Реклама
Читайте також:

Що таке VoWiFi та як воно працює

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — це можливість здійснювати й приймати звичайні телефонні дзвінки через бездротову мережу, навіть якщо мобільної мережі не видно. На відміну від месенджерів, додаткові застосунки не потрібні: ви телефонуєте на мобільні чи міські номери як зазвичай, а маршрут трафіку просто змінюється. Коли базова станція недосяжна — наприклад, у підвалі — виклик іде через Wi-Fi, і розмова відбувається без збоїв.

Починаючи з грудня 2024 року, українські абоненти 4G у трьох найбільших операторів за наявності сучасного смартфона можуть користуватися цією послугою. Тарифи залишаються тими самими, що й для викликів у стільниковій мережі, однак важливо, щоб модель телефона входила до списку підтримуваних у мережі вашого оператора.

Окремий плюс — роумінг. Якщо ви телефонуєте додому з-за кордону через VoWiFi, виклики тарифікуються так, ніби ви перебуваєте в Україні.

Як увімкнути дзвінки через Wi-Fi

Перед активацією переконайтеся, що функцію підтримують і ваш смартфон, і мобільний оператор, а SIM-картка працює в 4G. Якщо SIM застаріла, її можна безплатно замінити у салоні оператора.

На Android увімкнення знайдете в системних налаштуваннях: відкрийте "Налаштування", далі "Підключення", оберіть "Виклики через Wi-Fi" та активуйте опцію. Там же можна визначити пріоритет: перемикатися на VoWiFi лише за відсутності мобільної мережі або переходити на дзвінки через Wi-Fi автоматично.

На iPhone зайдіть у "Параметри", відкрийте "Стільникові дані", за потреби виберіть потрібний номер у розділі "SIM-картки", торкніться "Виклики через Wi-Fi" і увімкніть "Виклики через Wi-Fi, цей iPhone".

Після активації на екрані з'явиться відповідний індикатор — піктограма слухавки з хвилями Wi-Fi або напис VoWiFi. Це означає, що інтернет-виклики готові до роботи.

Нагадаємо, сучасні домашні мережі працюють цілодобово, тому навіть найкраще обладнання іноді починає "пригальмовувати". У більшості випадків винен не провайдер, а сам Wi-Fi-роутер.

Також ми писали, що підключення сторонніх пристроїв до вашого Wi-Fi може не лише знизити швидкість з'єднання, а й створити ризики для безпеки мережі. Якщо хтось використовує вашу IP-адресу у незаконних цілях, відповідальність може впасти саме на власника підключення.

Android телефони iPhone дзвінки WiFi функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації