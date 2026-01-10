Відео
Головна Технології Вони небезпечні для телефону — які SMS краще одразу видаляти

Вони небезпечні для телефону — які SMS краще одразу видаляти

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 16:32
Видаліть їх негайно — які повідомлення не можна зберігати на телефоні
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Щодня на телефон приходять десятки SMS і повідомлень у чатах, але частина з них може становити реальну загрозу для ваших даних і грошей. Фахівці радять не зберігати окремі типи повідомлень і видаляти їх одразу після прочитання.

Про те, які повідомлення варто видаляти, пише ТСН.

Читайте також:

Які SMS і чати краще не тримати в телефоні

Кіберзлочинці все частіше полюють не тільки на паролі, а й на дрібні фрагменти інформації зі смартфона, які допомагають отримати доступ до акаунтів або коштів. Якщо телефон загубиться чи потрапить у чужі руки, звичайне повідомлення може перетворитися на "ключ" до персональних даних.

Найризикованіші — SMS із логінами та паролями. Під час реєстрації деякі сервіси надсилають облікові дані в повідомленні: це зручно, але небезпечно, бо доступ до листування відкриває шлях до акаунта. Такі дані радять одразу зберегти в менеджері паролів, а саму SMS видалити.

Окрему небезпеку несуть особисті повідомлення та приватний контент. Фото, листування й інша чутлива інформація можуть стати інструментом шантажу, якщо смартфон опиниться в руках сторонніх. Щоб знизити ризик, приватні матеріали варто прибирати з відкритих чатів або переносити в захищені сховища.

Не менш підозрілими є SMS із посиланнями, особливо коли вони подані як "термінові" банківські чи службові сповіщення. Фішингові атаки часто маскуються під такі повідомлення, тож безпечніше не відкривати їх і не натискати на лінки, а відразу видаляти.

Також небажано залишати в телефоні повідомлення з лінками для входу в акаунт. Деякі сервіси надсилають посилання для авторизації, і якщо воно потрапить до зловмисників, доступ до кабінету можуть отримати без додаткових дій з вашого боку. У таких випадках радять зберігати потрібну інформацію у захищеному місці, а повідомлення прибирати.

Окрема категорія — банківські SMS про залишок коштів. Одноразові коди підтвердження можуть лишатися, адже діють кілька хвилин, але повідомлення із сумою на картці та останніми цифрами рахунку становлять ризик у разі втрати смартфона. Такі SMS радять видаляти одразу після перегляду.

Нагадаємо, раптові гальмування Android-смартфона, нав'язлива реклама або поява дивних застосунків можуть вказувати на зараження шкідливим ПЗ. У такому разі важливо якнайшвидше перекрити доступ вірусу до інтернету та видалити підозрілий софт.

Також ми писали, що Chrome опинився майже внизу рейтингу приватності в новому дослідженні. Аналітики дійшли висновку, що браузер поступається більшості конкурентів за захистом даних, а найгірший результат за рівнем конфіденційності показав ChatGPT Atlas від OpenAI.

телефони шахрайство персональні дані повідомлення дзвінки безпека
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
