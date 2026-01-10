Удалите их немедленно — какие сообщения нельзя сохранять на телефоне

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Ежедневно на телефон приходят десятки SMS и сообщений в чатах, но часть из них может представлять реальную угрозу для ваших данных и денег. Специалисты советуют не сохранять отдельные типы сообщений и удалять их сразу после прочтения.

О том, какие сообщения стоит удалять, пишет ТСН.

Какие SMS и чаты лучше не держать в телефоне

Киберпреступники все чаще охотятся не только на пароли, но и на мелкие фрагменты информации со смартфона, которые помогают получить доступ к аккаунтам или средствам. Если телефон потеряется или попадет в чужие руки, обычное сообщение может превратиться в "ключ" к персональным данным.

Самые рискованные — SMS с логинами и паролями. При регистрации некоторые сервисы присылают учетные данные в сообщении: это удобно, но опасно, потому что доступ к переписке открывает путь к аккаунту. Такие данные советуют сразу сохранить в менеджере паролей, а саму SMS удалить.

Отдельную опасность несут личные сообщения и частный контент. Фото, переписка и другая чувствительная информация могут стать инструментом шантажа, если смартфон окажется в руках посторонних. Чтобы снизить риск, приватные материалы стоит убирать из открытых чатов или переносить в защищенные хранилища.

Не менее подозрительными являются SMS со ссылками, особенно когда они поданы как "срочные" банковские или служебные оповещения. Фишинговые атаки часто маскируются под такие сообщения, поэтому безопаснее не открывать их и не нажимать на ссылки, а сразу удалять.

Также нежелательно оставлять в телефоне сообщения с линками для входа в аккаунт. Некоторые сервисы присылают ссылку для авторизации, и если она попадет к злоумышленникам, доступ к кабинету могут получить без дополнительных действий с вашей стороны. В таких случаях советуют хранить нужную информацию в защищенном месте, а сообщения убирать.

Отдельная категория — банковские SMS об остатке средств. Одноразовые коды подтверждения могут оставаться, ведь действуют несколько минут, но сообщения с суммой на карте и последними цифрами счета представляют риск в случае потери смартфона. Такие SMS советуют удалять сразу после просмотра.

Напомним, внезапные торможения Android-смартфона, навязчивая реклама или появление странных приложений могут указывать на заражение вредоносным ПО. В таком случае важно как можно быстрее перекрыть доступ вируса к интернету и удалить подозрительный софт.

Также мы писали, что Chrome оказался почти внизу рейтинга приватности в новом исследовании. Аналитики пришли к выводу, что браузер уступает большинству конкурентов по защите данных, а худший результат по уровню конфиденциальности показал ChatGPT Atlas от OpenAI.