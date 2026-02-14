Телефонные звонки, во время которых молчат — почему они опасны и как действовать

Стационарный телефон со снятой трубкой. Фото: Unsplash

Украинцы все чаще получают звонки с неизвестных номеров, когда в трубке — тишина, а соединение быстро обрывается. Такие "немые" вызовы могут быть частью мошеннических схем, поэтому игнорировать риски не стоит.

Об этом пишет ТСН.

Почему незнакомые номера звонят и молчат

"Немые" звонки — распространенный прием телефонных аферистов: абонент поднимает трубку, но в ответ не слышит ни одного слова, а через несколько секунд или минут вызов завершается.

Смысл таких звонков обычно сводится к двум целям. Первая — проверить, активен ли номер: если человек ответил, это значит, что номером пользуются, и его можно "пометить" для дальнейших попыток обмана.

Вторая — получить запись голоса. Когда человек пытается выяснить, кто звонит, он произносит несколько коротких фраз и этого может хватить, чтобы впоследствии использовать технологии на основе искусственного интеллекта для имитации голоса в других схемах.

Иногда "немые" звонки рассчитаны на другую реакцию — чтобы абонент перезвонил. В таком случае есть риск потерять средства со счета, иногда и значительные суммы.

Как уберечься от таких вызовов

Самая простая тактика — не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Для мошенников неинтересны контакты, где не берут трубку, ведь так они не могут ни подтвердить активность номера, ни услышать голос.

В то же время не каждый звонок с неизвестного номера обязательно означает мошенничество: это может быть человек, который временно пользуется другим телефоном, или кто-то, кто потерял доступ к своему номеру. Поэтому решение отвечать или нет остается за вами.

Если же вы подняли трубку и сразу услышали тишину, лучше не продолжать разговор и завершить вызов. После этого подозрительный номер стоит добавить в "черный список", чтобы он больше не мог вам звонить.

