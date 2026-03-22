Как определить, кто звонит вам с незнакомого номера

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Звонки с незнакомых номеров все чаще заставляют насторожиться, ведь за ними могут стоять как обычные абоненты, так и мошенники. В то же время часть таких вызовов можно проверить еще до разговора, в частности через мессенджеры, где номер уже привязан к имени или профилю пользователя.

Об этом пишет PMG.ua.

Как можно быстро проверить незнакомый номер

Один из самых простых способов — проверить номер через Viber. Если человек зарегистрирован в мессенджере, сервис может показать его имя или никнейм, под которым этот номер используется в приложении.

Для этого достаточно открыть Viber, ввести номер, с которого поступил звонок, и перейти к созданию сообщения. Если номер привязан к профилю, приложение покажет, как владелец обозначен в системе.

Такой способ не дает полной гарантии, но позволяет быстро понять, связан ли звонок с реальным человеком, который использует этот номер в привычной цифровой среде.

Отдельно в Viber работает функция идентификации абонентов. Она помогает показывать информацию о звонящем, даже если этого номера нет в телефонной книге пользователя.

Система работает за счет сопоставления номера с базой, которая формируется на основе контактных данных в сети пользователей мессенджера. Если номер уже есть в такой базе и к нему привязано определенное имя, оно может отобразиться при входящем звонке.

Это позволяет еще до ответа лучше оценить, насколько вызов выглядит подозрительно, и быстрее понять, стоит ли брать трубку.

Почему определение срабатывает не всегда

Несмотря на удобство такого подхода, он не работает в каждом случае. Идентификация может не сработать, если номера нет в базе, звонок осуществляется через стороннее программное обеспечение или владелец номера запретил показ своего имени в настройках конфиденциальности.

Именно поэтому даже наличие такого инструмента не означает, что удастся установить каждого абонента без ошибок. Но во многих случаях это все же дает дополнительную информацию еще до начала разговора.

Телефонное мошенничество остается одной из самых распространенных угроз для пользователей, поэтому важно проверять незнакомые номера еще до ответа. Особое внимание стоит обращать на подозрительный формат номера или непривычные международные коды.

SMS и сообщения в мессенджерах также могут содержать мошеннические элементы. Специалисты советуют не сохранять подозрительные сообщения и удалять их сразу после прочтения, чтобы уменьшить риск утечки данных.