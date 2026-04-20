Телефонні дзвінки, під час яких мовчать: чому вони небезпечні та як діяти

В Україні набирає обертів схема з так званими "мовчазними" дзвінками, коли після відповіді в слухавці кілька секунд панує тиша. Такі виклики часто використовують не для миттєвого обману, а для перевірки, чи активний номер і чи відповідає на нього реальна людина.

Про те, для чого українців "атакують" такими викликами, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ZDNET.

Навіщо шахраям "мовчазні" дзвінки

Фахівці пояснюють, що подібні виклики зазвичай не є випадковістю чи технічною помилкою. Найчастіше йдеться про автоматизовану перевірку телефонних номерів за допомогою спеціальних програм.

Такі системи можуть одночасно телефонувати тисячам абонентів. На цьому етапі шахраям не потрібно одразу виманювати гроші — їх цікавить лише те, чи номер активний і чи відповідає на нього жива людина. Якщо користувач бере слухавку, його номер фактично проходить перевірку й потрапляє до бази як дійсний.

Після цього номер можуть передати іншим шахрайським групам або використати для подальших атак. Саме тому один на перший погляд безпечний дзвінок іноді стає початком значно серйозніших ризиків.

Коли номер уже підтверджено як активний, може початися наступний етап. Людина може зіткнутися з фішинговими дзвінками, спробами дізнатися банківські дані або повідомленнями зі шкідливими посиланнями.

Інакше кажучи, сама "мовчазна" перевірка — це лише початок. Її завдання полягає в тому, щоб відсіяти неактивні номери й сформувати список тих абонентів, на яких варто спрямувати наступні шахрайські дії.

Чому після відповіді інколи чути тишу

Окрема ситуація виникає тоді, коли після підняття слухавки кілька секунд немає жодної реакції, а потім з'являється голос. Це часто пов'язано з роботою так званих предиктивних систем набору.

Такі системи телефонують великій кількості людей одночасно і підключають оператора лише до тих, хто відповів. Якщо в цей момент вільного оператора немає, абонент чує лише тишу.

Поширене побоювання полягає в тому, що зловмисники можуть записати голос і потім використати його для оформлення кредитів чи інших махінацій. Експерти пояснюють, що одного короткого слова недостатньо для створення повноцінного біометричного зразка.

Втім, повністю ігнорувати ризик теж не варто. Якщо частина персональних даних уже потрапила до чужих рук, запис голосу може стати ще одним додатковим елементом у шахрайській схемі.

Як потрібно поводитися під час таких дзвінків

Фахівці рекомендують не затягувати розмову, якщо після відповіді немає жодної реакції. У такій ситуації краще одразу покласти слухавку, щоб зменшити ймовірність того, що номер позначать як активний.

Також радять не говорити першим, якщо все ж вирішили залишитися на лінії. Окремо корисними можуть бути застосунки для блокування спаму на кшталт Truecaller, Hiya або RoboKiller. Ще одна важлива порада — не передзвонювати на невідомі номери, адже це також може підтвердити активність номера або втягнути в інші схеми.

