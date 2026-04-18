Видаліть їх негайно: які повідомлення не можна зберігати на телефоні

Повідомлення на смартфонах. Фото: кадр з відео/YouTube

Щодня користувачі отримують десятки SMS і повідомлень у чатах, але частина з них може становити пряму загрозу для особистих даних і грошей. Експерти радять не зберігати окремі типи повідомлень у смартфоні довше, ніж це справді потрібно.

Про те, які повідомлення не варто зберігати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Повідомлення з логінами та паролями

Під час створення нових облікових записів деякі сервіси можуть надсилати логін і пароль у SMS. Це має зручний вигляд, але в разі доступу до листування стороння людина зможе використати ці дані для входу в акаунт.

Саме тому такі повідомлення радять не залишати в телефоні. Після отримання дані краще перенести в менеджер паролів, а саме SMS видалити.

Особисті листування та приватний контент

Особисті повідомлення, фотографії та інша чутлива інформація можуть стати проблемою, якщо смартфон буде втрачено або він потрапить до чужих рук. У такій ситуації приватний контент здатен перетворитися на інструмент тиску або шантажу.

Читайте також:

Щоб зменшити ризики, такий вміст не радять довго тримати у відкритих чатах. Безпечнішим варіантом вважається видалення особистих повідомлень або зберігання їх у захищених сховищах.

SMS із підозрілими посиланнями

Окрему небезпеку становлять повідомлення з підозрілими лінками. Часто саме такий вигляд мають фішингові атаки, коли шахраї маскують SMS під термінові повідомлення від банків, служб доставки чи інших сервісів.

У таких випадках найкраще не відкривати повідомлення глибше, не переходити за посиланнями й одразу видаляти його.

Посилання для входу в акаунти

Деякі сервіси надсилають спеціальні посилання для входу в обліковий запис. Якщо така адреса потрібна для авторизації, її радять спочатку зберегти в безпечному місці, яке захищене паролем, а потім видалити саме повідомлення.

Такий підхід допомагає зменшити ризик того, що хтось отримає доступ до акаунта через листування в телефоні.

Банківські SMS із залишком коштів

Окремо фахівці радять звертати увагу на банківські повідомлення. Якщо одноразові коди підтвердження ще можна залишати, бо вони діють лише короткий час, то SMS із залишком коштів і частиною реквізитів рахунку краще не зберігати.

У разі втрати смартфона така інформація може дати шахраям додаткові підказки про фінансовий стан власника та його банківські дані. Саме тому подібні повідомлення рекомендують видаляти одразу після перегляду.

